תיעוד מחריד שהופץ כעת (רביעי) חושף את רגעי הזוועה של פיגוע הדקירה הקשה שהתרחש לפני זמן קצר בלב השכונה החרדית גולדרס גרין בלונדון, כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת'.

בתיעוד נראה המחבל מתקרב לתחנה ומתנפל בסכין על יהודי חובש כיפה, בעוד עוברי אורח נוספים נמלטים למקום מבטחים. כזכור, שני יהודים חרדים נפצעו קשה במהלך מסע הדקירות שפתח המחבל ברחוב גולדרס גרין, הלב הפועם של הקהילה החרדית בעיר. הפצועים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה על ידי מתנדבי ארגון "הצלה" ומצבם מוגדר יציב. אסון כבד נמנע בזכות תגובה מהירה של מתנדבי ארגון "השומרים" המקומי, שהסתערו על המחבל ורתקו אותו לקרקע עד להגעת המשטרה.

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, הנמצא כעת בלונדון, הגיב בחריפות לאירוע. "אני כאן כדי להבהיר לשלטונות בבריטניה שהם אחראיים לבטחונם של היהודים בבריטניה כמו על כל אזרח אחר", מסר חגואל. "ההסתה כלפי יהודים עולה בדם יקר, ואנו רואים את אותותיה ממש כעת, כאן ברחובות לונדון".

חגואל הוסיף כי הוא פועל יחד עם הרשויות כדי למגר את התופעה הנוראה ולאפשר ליהודים בכל העולם להלך בבטחה ובשלום. "אני קורא לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ולראש העיר לונדון סאדיק אמן קאן לפעול בתקיפות כנגד האנטישמיות במדינה", הבהיר.

האירוע מצטרף לשרשרת ארוכה של תקריות אנטישמיות שפקדו את הקהילה היהודית בלונדון בחודשים האחרונים. לפני מספר שבועות הוצתו ארבעה אמבולנסים של ארגון "הצלה" בגולדרס גרין, כאשר קיים חשד כי איראן עומדת מאחורי הפיגוע. בעקבות האירוע הודיעה ממשלת בריטניה על מימון אמבולנסים חדשים לארגון.

בנוסף, בשבועות האחרונים דווח על רצף מחריד של תקריות אנטישמיות באזור, כולל השחתת בתי כנסת באופן מזעזע, צעקות אנטישמיות ברחובות, ואף ניסיון לקיים תערוכת אמנות עם דימויים אנטישמיים קשים שבוטלה בעקבות התערבות משפטית.

המשטרה הבריטית טרם פרסמה את זהות החשוד והמניע נמצא תחת חקירה אינטנסיבית. למרות שהרשויות טרם סיווגו את האירוע רשמית, אינדיקציות ראשוניות מצביעות על כך שהחקירה מתנהלת תחת חשד לפיגוע טרור. כוחות אבטחה מתוגברים נפרסו ברחבי גולדרס גרין.

בקהילה החרדית בלונדון מציינים בשבח את תושייתם המופלאה של מתנדבי "השומרים" שמנעו בגופם אירוע רב נפגעים בלב השכונה. עדכונים נוספים בהמשך.