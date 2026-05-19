בין יערות האורן והלבנה של דרום-מזרח לטביה, כ-180 קילומטרים בלבד מהגבול הרוסי, קיימה נאט"ו תרגיל צבאי יוצא דופן: לראשונה נבחנה הפעלה רחבת היקף של מאות כלי רכב קרקעיים בלתי מאוישים (UGV) בתרחישי קרב אמיתיים.

התרגיל, "Crystal Arrow 2026", התקיים בין ה-5 ל-15 במאי וכלל כ-2,500 חיילים וכ-500 כלי ציוד. במסגרת יוזמת ההרתעה של האגף המזרחי של הברית, חברות אירופיות הציגו מערכות רובוטיות מתקדמות בתנאי שטח מורכבים - במטרה לבחון את התאמתן ללחימה מודרנית.

רובוטים שמשנים את שדה הקרב

הכוח המדמה אויב, בפיקודו של סגן-אלוף אנדריס ברובריס, שילב מגוון רובוטים למשימות סיור, תקיפה, אספקה ופינוי פצועים - תוך הסתמכות על ניסיון וטקטיקות שפותחו בשדה הקרב באוקראינה.

אחת המערכות הבולטות הייתה Ark-1, כלי קטן על גלגלים שפותח באסטוניה, המסוגל לשאת מוקש נגד טנקים במשקל של עד 15 ק"ג ולהגיע למהירות של יותר מ-40 קמ"ש. לדברי ברובריס, יכולתו להוביל חומר נפץ לעבר יעד הופכת אותו למעין "רחפן מתאבד" קרקעי.

הכוחות שהפעילו את הרובוטים הצליחו להפתיע את היריב, שנשען בעיקר על רחפנים אוויריים. "מדובר במכפילי כוח — והם כאן כדי להישאר", אמר ברובריס, אך הודה כי נאט"ו עדיין מפגרת באימוץ מערכות קרקעיות בהשוואה לשימוש הנרחב ברחפנים.

היערות חושפים חולשה קריטית

לצד ההצלחות, התרגיל חשף גם מגבלות משמעותיות. מפעילים דיווחו כי מערכות תקשורת מבוססות לוויין, כולל Starlink, מתקשות לפעול תחת חופת עצים צפופה - תנאי שטח המאפיין כמחצית משטחה של לטביה.

"התקשורת מתדרדרת במהירות תחת כיסוי יער", ציין אחד הלוחמים, בעוד שגם כוחות קנדיים דיווחו על קשיים דומים בהפעלת רחפנים אוויריים.

הקצינים הלטבים הדגישו כי תנאי השטח במדינה שונים משמעותית מאלו של אוקראינה, שם רק כ-16% מהשטח מיוער. היעדר קווי ראייה, יחד עם תנאי חורף קשים, מחייבים פיתוח טקטיקות מותאמות.

מבט קדימה: אזור הגנה רובוטי

בנאט"ו כבר מביטים קדימה. תת-אלוף כריס ג'נט, האחראי על טרנספורמציה ופיתוח בזרוע היבשה של הברית, ציין כי מטרת התרגיל היא להכין את הכוחות לאיומים עתידיים ולפתח שיטות התמודדות.

הלקחים מהתרגיל משתלבים בתוכנית רחבה יותר: הקמת "אזור הגנה בלתי מאויש" לאורך גבולות נאט"ו עם רוסיה ובלארוס עד 2027. לפי החזון, רשת של חיישנים ומערכות רובוטיות אוטונומיות תסייע לבלום מתקפה אפשרית - תוך צמצום הסיכון לחיי חיילים.

במקביל, אוקראינה ממשיכה להוביל בתחום: יותר מ-80% מהפגיעות בשדה הקרב מיוחסות כיום למערכות בלתי מאוישות, והיא מתכננת לייצר כ-25 אלף רובוטים קרקעיים כבר במחצית הראשונה של 2026.