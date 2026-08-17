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סרטון שפורסם ברשתות החברתיות בימים האחרונים חושף ניסיון מאולתר ויוצא דופן של כוחות רוסיים להתמודד עם איום הרחפנים האוקראיניים: רכב תועלה מסוג UAZ-452 "בוחאנקה" - המכונה "כיכר לחם" בשל צורתו הקופסתית - כוסה כולו בלוחות מראה או חומר רפלקטיבי.

התיעוד, שצולם באזור מיוער, מציג את הרכב משקף את הסביבה בצורה בולטת עד כדי כך שגולשים כינו אותו "כדור דיסקו נייד". על פי דיווחים של חשבונות OSINT, מדובר בניסיון להגנה מפני רחפנים אוקראיניים המשתמשים בהכוונה אופטית או במערכות בינה מלאכותית לזיהוי מטרות. התיאוריה מאחורי השינוי: השתקפויות משתנות ומשטחים מבריקים עשויים לבלבל אלגוריתמי זיהוי אוטומטיים של רחפנים, במיוחד מערכות AI שמזהות כלי רכב לפי צורה וצבע קבועים. "אוהבים אותך, ג'יימס": ההפתעה שגרמה למאבטח לקרוס מהתרגשות אריה רוזן | 15:42 הבוחאנקה, רכב תועלה סובייטי ותיק המיוצר מאז שנות ה-60, הפך לנפוץ מאוד בקרב כוחות רוסיים בחזית אוקראינה להובלת חיילים ואספקה. הרכב זול יחסית ועמיד בשטח, אך פגיע ביותר לרחפני FPV ולרחפנים אוטונומיים שהפכו לאיום מרכזי בשדה הקרב. בשנים האחרונות נראו עליו התאמות מאולתרות רבות: כלובים נגד רחפנים, קוצים ממתכת, מערכות לוחמה אלקטרונית ואפילו רוטורים מסתובבים. מומחים וצופים מטילים ספק ביעילות הלוחות. במקום להסתיר את הרכב, ההשתקפויות הופכות אותו לבולט במיוחד באור יום, ועלולות דווקא למשוך תשומת לב של מפעילי רחפנים אנושיים. חלק מהתגובות ברשת מציינות כי מדובר ב"רעיון יצירתי אך כנראה לא יעיל", בעוד אחרים רואים בכך ניסיון נוסף להתמודד עם עליית הרחפנים האוטונומיים. מלחמת הרחפנים מתעצמת התופעה משתלבת במגמה רחבה יותר של התאמות שטח מצד שני הצדדים במלחמה, שבה רחפנים הפכו לנשק מרכזי. כפי שדיווחנו לאחרונה, כוחות רוסיים החלו להשתמש ב"רחפני ארב" המצוידים במיקרופונים רגישים, הממתינים בשטח ומאזינים לרעש מנועים לפני שהם ממריאים לתקיפה. הטקטיקה החדשה הופכת תנועה בכבישי אספקה למסוכנת עוד יותר. מנגד, כוחות אוקראיניים פיתחו שיטות משלהם להתמודדות עם איום הרחפנים. תיעוד שפורסם לאחרונה הראה חיילים אוקראינים מיירטים רחפן רוסי בשמי הלילה באמצעות ירי מרוכז מנשק קל, תוך שימוש בכדורים נותבים לכיוון מדויק.

חיילים אוקראינים בחזית ( צילום: shuterstock )

הסרטון של הרכב המכוסה מראות התפשט במהירות בפלטפורמות כמו X (טוויטר), עם אלפי צפיות ודיונים על חדשנות מאולתרת בשדה הקרב. אין עדיין אישור רשמי רוסי או דיווחים מפורטים על יעילות בשטח, אך התופעה מדגימה את המאמצים הנואשים של שני הצדדים להתאים עצמם למציאות חדשה שבה רחפנים זולים ונגישים הפכו לאיום קטלני על כלי רכב ולוחמים.

יצוין כי רחפני הנפץ הפכו לאחד האיומים הקטלניים ביותר על כוחות בשטח. רק בשבוע שעבר נפצעו ארבעה לוחמי צה"ל במילואים מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ממחישים את הסכנה הגוברת מנשק זה גם בזירות אחרות.