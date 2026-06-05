מכיוון שלא צירפת טקסט מהסרטון, הנחתי שהתכוונת לעריכה מחדש – בסגנון חדשותי, דיווחי ומהודק יותר – של חומר הגלם האחרון ששלחת (על מערך המל"טים).

מסמכים פנימיים של צה"ל שהגיעו לידי עיתון “הארץ” חושפים שילוב חסר תקדים של טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) בפעילות המבצעית של מערך המל"טים במלחמה הנוכחית. מהמסמכים עולה כי צי המל"טים, המבוסס בעיקר על דגמי “זיק” ו"כוכב" של חברת אלביט, הפך ל"מחולל מטרות" מרכזי בעזה ובלבנון, תוך שהוא פועל בעצימות הגבוהה פי חמישה משגרה.

הגילוי המרכזי במסמכים הוא חשיפתה של מערכת SITS (ראשי תיבות של Server In the Sky - שרת בשמיים). מדובר במחשב המותקן על גבי המל"ט עצמו ומבוסס על אלגוריתמים של בינה מלאכותית.

המערכת מנתחת באופן עצמאי את המודיעין הנאסף מהחיישנים, מזהה מטרות ומסווגת אותן, ומחליטה באופן אוטונומי למי להעביר את המידע – מבור הפיקוד ועד לכוחות הקרקע.

בנוסף, המערכת מאפשרת ניהול אוטומטי של צי המל"טים כולו; במידה ומל"ט מאבד קשר עין עם המטרה בשל עננות או נאלץ להתחמק מאיום נ"מ, השרת מעביר את משימת המעקב באופן מיידי למל"ט חלופי, לטובת כיסוי רציף של השטח.

יכולת טכנולוגית נוספת שנחשפה היא מערכת תצפית המכונה WAPS (מעקב מתמשך באזור נרחב). המערכת, המורכבת מעשר מצלמות אלקטרו-אופטיות, מאפשרת למל"ט בודד לתעד בזמן אמת שטח עצום של כ-80 קמ"ר (כרבע משטחה של רצועת עזה) ברזולוציה גבוהה.

המערכת כוללת פונקציה המאפשרת למפעילים להריץ את צילומי הווידאו לאחור במטרה לפענח שרשראות אירועים ולהתחקות אחר מקורות הירי ותנועת המחבלים.

מהמסמכים שנחשפו ב'הארץ' עולה כי משימתם המרכזית של המל"טים הייתה הענקת “סיוע אווירי קרוב” וסימון מטרות לכוחות היבשה המתמרנים בשטחים הבנויים והמיוערים. גורמים צבאיים ציינו כי הסיוע היה כה מדויק, עד שהתאפשרה פגיעה במחבלים ששהו במרחק של עשרות מטרים בודדים מחיילי צה"ל.

בד בבד, בעקבות חוסר המוכנות הישראלית לאיום הכטב"מים מצפון והשמדת בלון ההתרעה “טל שמיים”, הוסבו המל"טים גם למשימות ציד אווירי. מערכת בשם “ספקטרו” שולבה עם ה"שרת בשמיים" כדי לאתר וליירט כלי טיס עוינים שחודרים מסוריה ומלבנון.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: “התהליכים המבצעיים מתבססים על מגוון כלים מתקדמים. צה"ל משתמש ביכולות מבוססות בינה מלאכותית ככלי עזר בלבד, בלי להחליף מעורבות ושיקול דעת אנושיים של גורמי המקצוע והמפקדים. כל תקיפה דורשת הערכה פרטנית אנושית בהתאם לדין הבין-לאומי”. חברת אלביט ומשרד הביטחון סירבו להגיב.