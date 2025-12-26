ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מידע מודיעיני עדכני שלפיו איראן חידשה ואף הגבירה את ייצור הטילים הבליסטיים, בכמויות גדולות ובקצב מואץ.

הפגישה בין השניים צפויה להתקיים בשבוע הבא בפלורידה, והיא מוגדרת במערכת הביטחון כקריטית לעיצוב הצעדים הבאים מול טהרן.

גורם ישראלי המעורה בפרטים אמר לאיתמר אייכנר בוויינט כי המסר המרכזי שיביא נתניהו הוא כי אם המגעים שמנהלת ארה״ב עם איראן לא יובילו להסכם שיבלום את תוכנית הטילים הבליסטיים – ישראל תידרש להיערך לאפשרויות נוספות.

"אנחנו מקווים שטראמפ יצליח להגיע להסכם עם האיראנים", אמר הגורם, "אבל צריך להיערך גם לאפשרות שלא".

רק השבוע הבהירו בטהרן כי מבחינתם ייצור הטילים אינו נתון למשא ומתן. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאאי, טען כי מדובר ביכולת הגנתית והרתעתית – וכי אין כל כוונה להגביל אותה במסגרת הסכמים עתידיים.

בישראל מתייחסים לכך כאל איום חמור במיוחד. לדברי אותו גורם ביטחוני, שיגור מסיבי של טילים בליסטיים לעבר ישראל עלול לגרום נזק "שמשתווה לפצצת אטום קטנה". לדבריו, מדובר בתרחיש שישראל אינה יכולה להשלים עמו.

במקביל, צילומי לוויין של חברת Planet Labs, שניתחו מומחים בתחום אי הפצת נשק, מצביעים על שיקום מתקני ייצור הטילים באיראן שנפגעו בתקיפות קודמות. סם לייר, חוקר במרכז ג'יימס מרטין ללימודי אי הפצה, אמר כי אם איראן תצליח להחזיר את המתקנים לתפוקה מלאה – היא עשויה להגיע ליכולת ייצור של מאות טילים בחודש. עם זאת, לדבריו, איראן עדיין אינה מצויה בנקודה שבה הייתה בעבר, וההליך נמצא בשלב שיקום מתקדם אך לא מושלם.

מאז תום "מלחמת 12 הימים", מזהירים גורמים בצה"ל מפני פרשנות שגויה של התדרוכים והאיתותים הישראליים בטהרן. ההערכה היא שאיראן תעדיף לדחות עימות ישיר עד לשיפור יכולותיה ולחיזוק שלוחותיה, ובראשן חיזבאללה והחות'ים. עם זאת, במערכת הביטחון מזהירים כי רושם מוטעה עלול להוביל את איראן לפתיחת מתקפת מנע.

במקביל להכנות לפגישה עם טראמפ, כינס נתניהו דיון לילי של הקבינט המדיני-ביטחוני. ראשי מערכת הביטחון הציגו את שני התרחישים המרכזיים בזירה הפלסטינית: מעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה – או חזרה ללחימה מול חמאס.

בישראל קיימת דאגה כי טראמפ ויועציו, ובראשם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, עלולים ללחוץ על נתניהו להתקדם לשלב ב׳ של ההסכם. זאת, על רקע טענות חמאס בנוגע לאי-איתור גופתו של החטוף החלל רן גואילי – טענות שישראל דוחה, לאחר שהעבירה למתווכות מידע מודיעיני בנושא.

בשלב זה נדחתה נסיעתו של נתניהו כך שלא ישהה בארה״ב בסוף השבוע. הוא צפוי להמריא ביום ראשון בבוקר ולהיפגש עם טראמפ ביום שני אחר הצהריים (שעון ארה״ב). שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, כבר נמצא בפלורידה ומקיים פגישות הכנה עם יועצי הנשיא האמריקני.