טרגדיה במהלך שריפה בבית אבות: אדם אותר ללא רוח חיים

לוחמי אש של כבאות והצלה לישראל פעלו הלילה בשריפה שפרצה בבית אבות ברחוב אהרון צייטלין בשכונת קריית חיים בחיפה. למקום הוזנקו שמונה צוותי כיבוי, אשר עם הגעתם זיהו בעירה בקומה הראשונה של המבנה.
הצוותים פעלו לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לשאר חלקי המבנה, ובמקביל ביצעו סריקות ופינוי של כלל השוהים מבית האבות.
במהלך הסריקות אותר אדם ללא רוח חיים, והוא הועבר לגורמי הרפואה שנכחו במקום – אשר קבעו את מותו.
במקביל, שוטרי משטרת ישראל, מתחנת זבולון, סגרו את הזירה והרחיקו סקרנים. אדם נוסף שנפגע באירוע חולץ על ידי לוחמי האש ופונה לקבלת טיפול רפואי, כשמצבו מוגדר קל.
נסיבות פרוץ השריפה נבדקות על ידי גורמי החקירה של כבאות והצלה לישראל ומשטרת ישראל.
