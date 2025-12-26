כיכר השבת
טרגדיה במהלך שריפה בבית אבות: אדם אותר ללא רוח חיים

שמונה צוותי כיבוי פעלו בשריפה שפרצה בקומה הראשונה במבנה ברחוב אהרון צייטלין; אדם נוסף נפצע באורח קל, המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע (חדשות)

(צילום: כב״ה חוף)

לוחמי אש של כבאות והצלה לישראל פעלו הלילה בשריפה שפרצה בבית אבות ברחוב אהרון צייטלין בשכונת קריית חיים בחיפה. למקום הוזנקו שמונה צוותי כיבוי, אשר עם הגעתם זיהו בעירה בקומה הראשונה של המבנה.

הצוותים פעלו לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לשאר חלקי המבנה, ובמקביל ביצעו סריקות ופינוי של כלל השוהים מבית האבות.

במהלך הסריקות אותר אדם ללא רוח חיים, והוא הועבר לגורמי הרפואה שנכחו במקום – אשר קבעו את מותו.

במקביל, שוטרי , מתחנת זבולון, סגרו את הזירה והרחיקו סקרנים. אדם נוסף שנפגע באירוע חולץ על ידי לוחמי האש ופונה לקבלת טיפול רפואי, כשמצבו מוגדר קל.

נסיבות פרוץ השריפה נבדקות על ידי גורמי החקירה של כבאות והצלה לישראל ומשטרת ישראל.

