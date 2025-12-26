טרגדיה במהלך שריפה בבית אבות: אדם אותר ללא רוח חיים

( צילום: כב״ה חוף )

לוחמי אש של כבאות והצלה לישראל פעלו הלילה בשריפה שפרצה בבית אבות ברחוב אהרון צייטלין בשכונת קריית חיים בחיפה. למקום הוזנקו שמונה צוותי כיבוי, אשר עם הגעתם זיהו בעירה בקומה הראשונה של המבנה.