( צילום: צבא ארה"ב )

צבא ארצות הברית תקף הלילה (בין חמישי לשישי) מטרות של ארגון הטרור דאעש בצפון־מערב ניגריה. דבר התקיפות נחשף על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהגדיר אותן תגובה ישירה לגל מעשי טבח שביצע הארגון נגד נוצרים במדינה.

בהודעה שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ״בהנחייתי כמפקד העליון, ארה״ב תקפה בעוצמה את חלאות דאעש, שרצחו באכזריות נוצרים חפים מפשע בכמויות שלא נראו שנים רבות״. לדבריו, התקיפות בוצעו באופן ממוקד ומדויק, והבהיר: ״אם הטרוריסטים ימשיכו לטבוח בנוצרים – יהיו עוד רבים מהם שימצאו את מותם״. טראמפ הוסיף כי לא יאפשר לטרור האיסלאמי הקיצוני לשגשג תחת הנהגתו, וחתם את הודעתו באמירה חריגה: ״חג מולד שמח לכולם – גם לטרוריסטים המתים״.

בניגריה אישרו זמן קצר לאחר מכן כי התקיפות בוצעו כחלק מ״שיתוף פעולה ביטחוני מתמשך״ עם ארה״ב. משרד החוץ הניגרי מסר כי הפעולה כללה תיאום מודיעיני ואסטרטגי, ונועדה להגן על חופש הדת ולהיאבק בארגונים חמושים הפועלים במדינה.

לפי סוכנות רויטרס, מאז סוף נובמבר ביצעה ארה״ב טיסות איסוף מודיעין נרחבות מעל אזורים שונים בניגריה. התקיפות הלילה בוצעו במדינת סוקוטו שבצפון מערב המדינה, והביאו לחיסול מספר מחבלי דאעש.

בפיקוד אפריקה של צבא ארה״ב ציינו תחילה כי הפעולה בוצעה לבקשת ממשלת ניגריה, אך ההודעה נמחקה זמן קצר לאחר פרסומה.

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת׳ הודה לממשלת ניגריה על שיתוף הפעולה וציין כי מבצעי התקיפה עשויים להימשך גם בהמשך, כחלק מהמאבק בארגוני הטרור באזור.