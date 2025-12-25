המערכת הפוליטית ממתינה בדריכות לתוצאות כינוס חברי מועצת גדולי התורה של מפלגת אגודת ישראל, שיתקיים ביום ראשון בשבוע הבא במושב אורה סמוך לירושלים, בשעה 13:00 בצהריים. ההערכות במערכת הפוליטית הן כי מהכינוס תצא התנגדות גורפת לחקיקת חוק הגיוס הנמצא בשלביו המתקדמים בוועדת החו"ב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

צבע שחור בצה"ל

מיום ליום הולכת וגוברת ההערכה כי צה"ל רואה בתלמידי הישיבות הספרדים חוליה חלשה, וזו הסיבה שהמצוד אחר עריקים חרדים מניב תוצאות בעיקר מהמגזר הספרדי. היום נגזרו 10 ימי מעצר על תלמיד ישיבת כסא רחמים. בכנסת - שתיקה מבישה.

איים לפוצץ בתי כנסת: השוטרים נדהמו ממה שהתגלה בבית החשוד כתבי כיכר השבת | 18:37

קריית בעלזא בארה"ב

לבשורה הזו המתינו חסידי בעלזא המתגוררים בריכוזים החרדים בארצות הברית כבר מספר שנים: תחת מעטה חשאיות וסודיות מרובה, הולכת ונשלמת ההכנה לאכלוס הראשוני של קריית בעלזא, שמיקומה נותר חשאי. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אשרי העם שככה לו

ארצות הברית סוערת וגועשת לנוכח גילויי האמונה המפעימים מצד שני בעלי מאפיות. האחד - איבד את מפעלו בשריפת ענק ותלה שלט אדיר עם הכיתוב: "אין מלבדו". השני - בחר להעסיק את העובדים שנותרו כעת ללא פרנסה. וגם - מה כתוב בפתק שהגיש הרב ברוין הצדיק לאדמו"ר מסאטמר? לראות ולהתרגש. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בשורה מטלטלת

יהודי ציריך יוכלו לצאת מבתיהם ללא חשש טלטול. רבני ועסקני הקהילות החרדיות בעיר, פעלו במשך תקופה ארוכה להקמת עירוב מהודר בעיר ובסיוע הגורמים המקומיים העבודה הושלמה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מבצע גניבה

אחיינו של השופט בדימוס דוד חשין, שהעניק לפני מספר שבועות את הפסק שטלטל את המגזר החרדי, גילה הבוקר כי מכשירו האישי נגנב בעת שהותו במקווה סקווירא בירושלים, יחד עם חליפתו. שני חשודים במעשה, תועדו כשהם מגיעים למקווה עם חליפה זהה לזו של האחיין, ויוצאים עם חליפתו של חשין ג'וניור. ההערכה הגוברת היא כי מעשה הגניבה נועד להוכיח אי אמינות מצד הבורר. ימים יגידו. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

תועד על חם

שרון אפק, המכהן כיום כמשנה ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה, ובעברו כיהן כפצ"ר לפני תקופת כהונת הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי, תועד על ידי צלם חדשות 14 במפגש ארוך בבית הפצ"רית המודחת. אפק ניסה להסתיר את פניו מפני המצלמה וזה ממש מוזר לנוכח טענת משרד המשפטים כי הביקור כלל אינו פסול וכי הוא נערך על רקע היכרות אישית בין השניים... הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.