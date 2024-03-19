כינוס דרמטי במושב אורה: האם אגודת ישראל תתנגד לחוק הגיוס? - סיקור נרחב | המצוד אחר עריקים ספרדים נמשך: תלמיד ישיבת כסא רחמים נלכד בביתו | תחת מעטה סודיות: כל הפרטים על העיר החדשה של חסידי בעלזא בארה"ב | אין דברים כאלה: גילויי אמונה של בעלי המאפיות בארה"ב מסעירים את העולם היהודי | השוויצרים יכולים לטלטל: בשורת ענק ליהודי ציריך | בפוניבז' משוכנעים: צמד החשודים בגניבה - מנסים לערער את אמינותו של חשין | היועמ"שית מסתבכת? התיעוד של שרון אפק מדליק את המפה הימנית (מעייריב)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן האדמו"ר מבעלזא, ערך ביקור מיוחד בביהמ"ד דחסידי בעלזא בשיכון ה' בבני ברק, שעומד בפני פינוי על-ידי העירייה • במעמד השתתפו רבני הקהילה, מנכ"ל המוסדות ראובן ברייש וחבר עיריית ב"ב ישראל משה פרידמן • צפו בגלריה (חסידים)
אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור השתתפו בשמחת נישואי נכדת ח"כ ישראל אייכלר מסיעת יהדות התורה שהתקיימה השבוע באשדוד • אמש נערך שבע ברכות בביתו של הסב-הח"כ בהשתתפו הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח בנו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא (חסידים)