שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו על מעצרו של יעקב פרל, בן 49, אזרח ישראלי-אמריקאי שנכנס לישראל בחודש יולי האחרון והחוקרים טוענים שהוא הגיע במטרה לבצע משימות איסוף מודיעין בהנחיית גורמים איראניים. מדובר בחרדי מחסידות סאטמר. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

על ישראל ועל רבנן

האדמו"ר מצאנז ערך "מי שבירך" מיוחד במהלך קריאת התורה לשלושת גדולי האדמו"רים הזקוקים לרפואה וישועה - מרנן ורבנן האדמו"רים מבעלזא, גור וויז'ניץ. במקביל - הצצה מרתקת לימי החג בחצרות הקודש - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הריי"צ קלמנסון זצוק"ל

בליל ראשון של החג נפטר לבית עולמו הגה"ח רבי יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל, ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ומחבר ספרי "רשימות שיעורים" והוא בן 70 בפטירתו.הרב קלמנסון היה ידוע בכשרונו כבעל הסברה נפלאה ובכתיבת חידושי תורה רבים, וספריו נתקבלו בקורת רוח רבה בעולם הישיבות, כהסכמותיהם של גדולי ראשי הישיבות מעטרות את ספריו. במשך חייו הוציא הרב קלמנסון ספרים רבים עם חידושי תורה שלו על מסכתות הש"ס הנלמדים בישיבות חב"ד.

ומי במגיפה

גם עיוור יבחין שמכת החצבת שמפילה חללים בריכוזים החרדים, הינה מגיפה לכל דבר ועניין. פושעים ורוצחים שאינם מחסנים את ילדיהם - עוזרים למגיפה להתפשט בריכוזים החרדים ובבתי החולים עדיין מאושפזים פעוטות עם סיבוכים מהמחלה.