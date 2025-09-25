כיכר השבת

יעקב פרל, יהודי-אמריקני שנעצר בישראל בחשד לריגול עבור איראן - פרשייה שחשפה את המורכבות של איומי הריגול על ישראל והקהילה היהודית בתפוצות

יעקב פרל הוא יהודי-אמריקני שנעצר בישראל ב-2025 בחשד לריגול עבור איראן. פרל, תושב ניו יורק, הגיע לישראל כתייר והתעורר חשד כי פעל בשירות המודיעין האיראני.

על פי החשד, פרל יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים דרך הרשתות החברתיות, והעביר להם מידע על מטרות אסטרטגיות בישראל. החקירה העלתה כי הוא ניסה לאסוף מידע על אישים בכירים בקהילה היהודית בארצות הברית ועל מתקנים אסטרטגיים בישראל.

פרשת פרל מדגישה את האתגרים המורכבים העומדים בפני שירותי הביטחון הישראליים בהתמודדות עם איומי ריגול, במיוחד כאשר מדובר ביהודים מהתפוצות המנוצלים על ידי גורמים עוינים. המקרה חשף את השיטות המתוחכמות בהן משתמשת איראן לגיוס סוכנים פוטנציאליים.

המקרה עורר דיון ציבורי נרחב בישראל ובקהילה היהודית בארצות הברית אודות הצורך בהגברת המודעות לניסיונות גיוס של סוכנים זרים, ועל החשיבות של ערנות מוגברת בקרב יהודי התפוצות המבקרים בישראל.

