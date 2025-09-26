פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד יעקב פרל, בן 49, אזרח אמריקני בעל דרכון ישראלי, המואשם בריגול, סיוע לאויב בזמן מלחמה ומסירת ידיעות לאויב.

על פי כתב האישום, פרל פעל במשך חודשים ארוכים בשירות סוכן איראני, קיבל הנחיות לביצוע משימות מודיעיניות ותיעד מטרות רגישות בישראל – ובהן ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף הרצי הלוי והרחוב בו מתגורר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הנאשם התגורר בשנים האחרונות במרוקו והזדהה עם חסידות סאטמר, מתוך תפיסה אידיאולוגית שלפיה עצם קיומה של מדינת ישראל מנוגד לעקרונות הדת ומהווה "חילול השם".

בהשפעת עמדות אלו פנה לגורמים איראניים באמצעות אפליקציית טלגרם, הציע את שירותיו ואף הביע נכונות לפעול בישראל נגד "הישות הציונית". בתחילה ניסה להוכיח את נאמנותו באמצעות כתיבה באתרים ובערוצים איראניים, עד שזכה לאמון של סוכן חוץ שפעל בשמות כיסוי שונים.

לפי כתב האישום, פרל גויס רשמית בשנת 2024 והובטח לו שכר חודשי של אלפי דולרים. הוא התבקש לרכוש טלפונים מבצעיים, להתקין אפליקציות תקשורת מוצפנות ולהקים ארנקים דיגיטליים, דרכם הועבר לו תשלום. עד למעצרו קיבל מהאיראנים לפחות 15 אלף דולר.

במהלך שהותו בישראל תיעד פרל רחובות בבית שמש ובחיפה, את תחנת הרכבת בכרמיאל, וכן אזורים שהוגדרו לו מראש על ידי מפעילו. עיקר משימותיו התמקדו במעקב אחרי בכירים:

הוא קיבל הנחיה מפורשת לאתר את ביתו של הרצי הלוי ביישוב בבנימין, צילם רחובות סמוכים ואף בחן דירות לשכירה שמהן ניתן לבצע תצפית. הסוכן האיראני התחייב לשלם לו בין 4,000 ל־5,000 דולר בחודש בעבור תצפית מתמשכת על הבית.

בהמשך נשלח לעקוב אחר אבטחת השר איתמר בן גביר, להגיע ליישוב בו הוא מתגורר, לתעד את המסלול לביתו ולסמן נקודות מהן ניתן להשקיף על הרחוב. הוא אף העלה בפני מפעילו רעיון להחביא מצלמה מתחת למעיל כדי שלא לעורר חשד, אולם נעצר לבדיקה בידי חיילים – ועזב את המקום מבלי להשלים את המשימה.

בנוסף לפעילותו הישירה, ניסה פרל לגייס שותפים למשימות עבור איראן. הוא פנה לעובדים זרים ממוצא פיליפיני בישראל, יצר קשר עם פעילים אנטישמיים ברשתות חברתיות ואף הציע להם להצטרף לפעילותו. בחלק מהמקרים הקליט שיחות עם אותם גורמים ושלח אותן למפעילו כהוכחה לניסיונותיו.

פרל קיבל הוראות לאסוף מידע על ארגון הפועל לעלייה להר הבית, ואף התבקש לברר האם השר בן גביר ורעייתו קשורים אליו. כמו כן יצר קשר עם עורכי דין ישראלים במטרה לאסוף עליהם פרטים אישיים, ביניהם כתובות משרדים ומספרי טלפון. גם מידע זה נועד לעבור לידי סוכן החוץ האיראני.

בפרקליטות מדגישים כי פרל לא הסתפק בביצוע ההוראות אלא ייעץ לאיראנים כיצד ניתן לשפר את המשימות. לדבריהם, הוא הביע גאווה בפעולותיו והצהיר בפני החוקרים כי בכוונתו להמשיך לפעול גם מבין כותלי הכלא.

כתב האישום מייחס לו עבירות חמורות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו.

במקביל, הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. לפי הפרקליטות: "מחומר החקירה עולה תמונה ברורה כי הנאשם לא רק פעל לפי הנחיית האיראנים - אלא ייעץ להם כיצד ניתן יהיה לבצע את המשימות שניתנו לו על הצד הטוב ביותר, וכי הוא גאה במעשיו ואינו מתכוון לחדול מהם. הנאשם אף הודיע לאחד החוקרים כי גם מהכלא הוא ינסה לגייס אנשים לסייע לו לפגוע בביטחון המדינה".