"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
כך נראים ציידי רחפנים אנושיים בשדה הקרב | עוטף ירושלים בסכנת מתקפת טרור המונית • צפו
מבקר המדינה מתריע - לא הופקו לקחים מה- 7/10 | ונציה בלב העיר נתניה | רוסיה דחתה את ההצעה להפסקת האש |סיפור הגבורה של תלמיד ישיבה חסיד חב"ד מטקסס בפיגוע בסידני | האיראנים דוהרים לגרעין - והכלכלה בממלכה הפרסית קורסת | נשיא צרפת מפגין יכולות אקרובטיות מרשימות | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
