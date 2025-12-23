כיכר השבת
"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • סכנת 7 באוקטובר ב: דוח מבקר המדינה מתריע כי עוטף ירושלים פרוץ ברובו. הליקויים במוכנות ובמכשול קו התפר מעמידים את הבירה תחת איום ממשי למתקפה דומה לזו שחווינו בדרום.
  • נתניה הפכה לוונציה: גשמים עזים גרמו להצפות ענק בנתניה. הרחובות הפכו לתעלות מים, התושבים נקראו להצטייד ב"שנורקלים", ודירות הקרקע בעיר משווקות בציניות כ"ווילות על המים".
  • מתקפת ענק באוקראינה: רוסיה פתחה במתקפת שילוב של 650 כטב"מים וטילים שפגעו בתשתיות אנרגיה וגרמו למותם של שלושה, בהם ילד בן 4. זלנסקי קורא לעצור את הקטל.
  • גיבור יהודי בסידני: לייבל לזרוב, חסיד חב"ד בן 21, נפצע קשה בפיגוע במסיבת חנוכה באוסטרליה לאחר שהציל שוטר פצוע וניסה להתעמת עם המחבל. משפחתו מבקשת להתפלל לרפואתו.
  • בקריסה כלכלית: בעוד המשטר משקיע בחימוש וטרור, הריאל האיראני מתרסק. האינפלציה המשתוללת מוחקת את חסכונות האזרחים, שמתקשים לרכוש מוצרי צריכה בסיסיים.
  • מקרון כלוחם קומנדו: נשיא צרפת תועד באימון כושר קרבי עם חייליו באבו דאבי. הביקור נועד לחזק את הקשר האסטרטגי עם איחוד האמירויות.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

