אם אתם מחפשים ל'בין הזמנים' קינוח שיגרום לאורחים לעצור הכל ולשאול "מה זה הדבר המושלם הזה?", מצאתם את הכתבה הנכונה. השכבות נמסות בפה, המרקמים מתחלפים בין רך לקרנצ'י, והשילוב בין שוקולד למוקה עם טוויסט קוקוסי פשוט ממכר. ולא - אין פה אפייה, רק ערבוב, הקצפה והקפאה. מוכנים? מתחילים
האם מצאנו את הקינוח המושלם? אנחנו חושבים שכן: מתכון לריבועי לימון סופר קרמיים עם קלתית פריכה ומילוי של קרם חמצמץ-מתקתק וכל הטוב הזה ללא אפייה, ללא גלוטן, ללא סוכר, פרווה לגמרי, ממכר להפליא ולוקח 15 דקות הכנה בלבד
כתבנו כדורים? סליחה, התכוונו לערימות שגורפים ברישול וממש לא מעצבים לצורה מדויקת - ומשגרים למקרר או למקפיא להתייצבות. מתכון לכדורי קוואקר ושוקולד שהם בעצם חטיף בוקר או קינוח מהיר ללא אפייה