כך תכינו קינוח כוסות מרשים ב-3 שלבים פשוטים

אם אתם מחפשים ל'בין הזמנים' קינוח שיגרום לאורחים לעצור הכל ולשאול "מה זה הדבר המושלם הזה?", מצאתם את הכתבה הנכונה. השכבות נמסות בפה, המרקמים מתחלפים בין רך לקרנצ'י, והשילוב בין שוקולד למוקה עם טוויסט קוקוסי פשוט ממכר. ולא - אין פה אפייה, רק ערבוב, הקצפה והקפאה. מוכנים? מתחילים (אוכל ומתכונים) 

ללקק את האצבעות: שוקולד, מוקה וקראנץ' שלא נגמר (צילום: באדיבות המצלם)
מנות/יחידות20
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    שכבת שוקולד חומה:

    • 6 חלבונים
    • 4 כפות סוכר
    • 1 מיכל ריצ' קטן
    • 300 גרם שוקולד מריר
    • 6 חלמונים

    שכבת מוקה:

    • 6 חלבונים
    • 4 כפות סוכר
    • 1 מיכל ריצ' קטן
    • 6 חלמונים
    • 5 שקיות סוכר וניל
    • 2 כפות קפה נמס

      • שכבת קראנץ':

    • 1 ושליש כוס קמח
    • 1 כוס קוקוס
    • 1 כוס סוכר חום
    • חצי חבילת מרגרינה
    • 2 כפות מים

    אופן ההכנה

    שכבת השוקולד (השכבה החומה):

    הקציפו את החלבונים עם הסוכר עד לקבלת קצף יציב ובהיר.

    הוסיפו את הריצ' והמשיכו להקציף עוד כחצי דקה.

    במקביל, המסו את השוקולד המריר במיקרוגל בפולסים קצרים (כדי לא לשרוף אותו).

    כשהשוקולד מומס, הוסיפו לתוכו את החלמונים וערבבו היטב עד שהבלילה חלקה ומבריקה.

    קפלו את תערובת השוקולד בעדינות לתוך הקצף - עד שמתקבלת תערובת אחידה.

    שפכו את הבלילה לכוסות אישיות והקפיאו עד להתייצבות מלאה.

    שכבת המוקה:

    כמו קודם - הקציפו את החלבונים עם הסוכר עד שהקצף יציב.

    הוסיפו את הריצ' והמשיכו להקציף.

    בהדרגה, הוסיפו את החלמונים, סוכר הווניל והקפה הנמס, תוך כדי ערבוב.

    ברגע ששכבת השוקולד שבכוסות קפאה, שפכו מעל את שכבת המוקה בזהירות.

    שכבת הקראנץ':

    ערבבו את כל החומרים בקערה – אין צורך במיקסר, רק מזלג או ידיים.

    פזרו את הפירורים בעדינות מעל שכבת המוקה.

    החזירו למקפיא עד ההגשה.

    טיפ: הוציאו את הכוסות מהמקפיא כ-15 דקות לפני ההגשה - כדי שהקינוח יהיה רך במידה הנכונה ויאכל בקלות עם הכפית.

    בתיאבון!

