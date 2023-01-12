אם אתם מחפשים ל'בין הזמנים' קינוח שיגרום לאורחים לעצור הכל ולשאול "מה זה הדבר המושלם הזה?", מצאתם את הכתבה הנכונה. השכבות נמסות בפה, המרקמים מתחלפים בין רך לקרנצ'י, והשילוב בין שוקולד למוקה עם טוויסט קוקוסי פשוט ממכר. ולא - אין פה אפייה, רק ערבוב, הקצפה והקפאה. מוכנים? מתחילים (אוכל ומתכונים)
"כובע של רוסים" או "רוסקה שאפקה" זהו שמו המשעשע של הקינוח המתוק והנפלא הזה: עוגות ספוג שוקולד קטנות ממולאות ומצופות בקרם וניל, עטופות בקוקוס ובקרם שוקולד. כובעים קטנים ופרוותיים שיתחסלו ברגע - פרווה לגמרי (מתכונים לשבת, אוכל)
הידעתם? האקדמיה לעברית מכנה את כדורי השוקולד העשירים האלה "כְּמֵהוֹן שׁוֹקוֹלָד" בשל הדמיון שלהם לפטריית הכמהין שנקראת 'טראפל' בצרפתית. כאן הם באים עם טוויסט מעניין של שלל ציפויים שהופכים אותם ליפהפיים. אפשר להכין חלבי או פרווה (מתכונים לשבת, אוכל)
פבלובה היא קינוח מושלם של מרנג קשה מבחוץ ורך מבפנים. מורן פינטו עם מתכון לפבלובה מ-2 רכיבים בלבד - כן, זה רק נשמע מסובך. מכינים אחת ענקית או מנות אישיות יפהפיות ומקשטים בקצפת, סירופ אוכמניות ופירות טריים (מתכונים לפסח, אוכל)
מלי יהודיוף עם מתכון לפרפה - קינוח אישי שמורכב משכבות של שבבי וופל, קרם חלווה מדהים מטחינה גולמית וסילאן ואגוזי פקאן מסוכרים וגרוסים. לכל הטוב הזה, אנחנו מוסיפים מקרונים וזילוף של סילאן. הקינוח פרווה, אך אפשר להכין אותו גם בגרסה חלבית (מתכונים לשבת, אוכל)
גלידה מטוגנת החלה את דרכה הקולינרית במטבחים מקסיקניים ובעשור האחרון הפכה לנפוצה גם באיזור סין. הכנתה קצת מורכבת ומאיימת, אז בחרנו לדלג על כמה שלבים ובמקום זאת, אנו מצפים את כדורי הגלידה שלנו בפתיתי תירס חמאתיים ופריכים שקלויים בנפרד, כך שטעמה מטוגן, ללא הדרמה (מתכונים, אוכל)
רוצים לגרום לילדים לאהוב את המטבח? תנו להם להצליח עם מתכונים קלים ועם ההצלחה, הסקרנות תגדל. מתכון למאפינס שוקולד מתוקים שהילדים יכולים להכין לבד וסרטון של ההכנה שלב אחר שלב. אפשר להכין את המאפינס חלביים או פרווה, לבחירתכם (מתכונים, אוכל)
פינוק מתוק ומהיר שהכי קל לתקתק ברגע האחרון ולקשט בכל תוספת שרוצים, כך שהתוצאה תראה כאילו השקעתם כאן המון מאמץ. בפועל? בסך הכל הקצפתם יחד את כל המרכיבים ושלחתם את המוס למקרר למשך שעה לפחות. אין פשוט מזה (מתכונים לשבת, אוכל)
סיפור שחוזר על עצמו מדי שבוע: אנו אוכלים לא מעט בסעודת שבת ומסיימים אותה עם כמיהה חזקה למתוק, אבל קליל - וזה, גבירותיי, אתגר לא פשוט. לכן, כה שמחנו שמצאנו את הקינוח המרענן הזה שניתן לשמור מכוסה במקרר עד שבועיים ואפילו יותר, אם שומרים במקפיא (מתכונים, אוכל)
תמיד ידענו ששוקולד ויין אדום הולכים מצוין ביחד, בטח כשהופכים אותם לעוגה אישית שאפשר להכין פרווה ולהגיש כקינוח לסעודת השבת או חלבית וליהנות ממנה ליד הקפה של בוקר שבת חורפי. בונוס כיפי: במהלך ההכנה אתם הולכים להתפנק מהמרכיבים הטעימים (מתכונים לשבת, אוכל)