אם אתם מחפשים ל'בין הזמנים' קינוח שיגרום לאורחים לעצור הכל ולשאול "מה זה הדבר המושלם הזה?", מצאתם את הכתבה הנכונה. השכבות נמסות בפה, המרקמים מתחלפים בין רך לקרנצ'י, והשילוב בין שוקולד למוקה עם טוויסט קוקוסי פשוט ממכר. ולא - אין פה אפייה, רק ערבוב, הקצפה והקפאה. מוכנים? מתחילים (אוכל ומתכונים)
למה לקנות אם אפשר להכין בבית? קבלו את המתכון של מלי יהודיוף לארטיק מגנום מתוק ומנחם עם מגוון תוספות וקישוטים, שאין כמו לתת לו ביס ולהתענג על ההתפצחות המפנקת. הקינוח האולטימטיבי לאירוח אישי (מתכונים, אוכל)
במקור, טירמיסו היא עוגת שכבות איטלקית מביסקוויטים, אספרסו, מסקרפונה וקצפת, אך הפעם אנחנו מכינים אותה כמו עצלנים מושלמים ומגישים אותה במנות אישיות. אוקיי, הקינוח הזה מבוסס על הטירמיסו המקורית באופן מעט רופף, אבל למי אכפת? הוא מושלם (מתכונים, אוכל)
ביסים קטנים וטעימים של עונג - הפתרון המושלם לכל אירוח: מתכון לפאי פקאן אישיים, מיני מאפינס נהדרים לקינוח שאפשר להכין חלבי או פרווה. המלצה שלנו? תכפילו כמויות, הם יתחסלו כל כך מהר, עוד לפני שתחלצו את האחרון מהתבנית (מתכונים, אוכל)