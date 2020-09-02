אם אתם מחפשים ל'בין הזמנים' קינוח שיגרום לאורחים לעצור הכל ולשאול "מה זה הדבר המושלם הזה?", מצאתם את הכתבה הנכונה. השכבות נמסות בפה, המרקמים מתחלפים בין רך לקרנצ'י, והשילוב בין שוקולד למוקה עם טוויסט קוקוסי פשוט ממכר. ולא - אין פה אפייה, רק ערבוב, הקצפה והקפאה. מוכנים? מתחילים (אוכל ומתכונים)
כפית שטוחה של קפה. 2 טבליות סוכרזית והרבה חלב מוקצף. כל אחד אוהב את הקפה שלו בצורה שונה ואנחנו מכבדים זאת לחלוטין. אבל לעת עתה, כשחמסין שורר בחוץ, בואו נניח את ההעדפות האישיות שלנו בצד ונהנה ממילקשייק מוקה מעורר ומפנק. אנו מערבבים גלידה בטעם קפה עם חלב, קקאו, אבקת אספרסו ושוקולד מריר מגורר וכמובן, אף משקה שכזה אינו שלם בלי קצפת מעל - עם עדיפות לאחת שנוצרה בבית, אך קנויה זה גם בסדר. אז תפסו קש וכפית ופשוט תהנו
ללא ספק, הקיץ כבר כאן. והנה אחת הדרכים היותר טעימות לקבל את פניו: מתכון לאייס קפה מוקה ביתי מתוק ומרענן תוך 5 דקות. זה מתכון לכוס אחת, אבל אל תדאגו רק לעצמכם - הכפילו כמויות ופנקו את כולם