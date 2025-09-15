כיכר השבת
המתכון שיגנוב את ההצגה: טריפל תפוחים לראש השנה

בראש השנה מתחשק לפתוח שנה מתוקה באמת וזה בדיוק הקינוח שיעשה את זה. שכבות של תפוחים מקורמלים עם ניחוח חגיגי, קצפת אוורירית שנמסה בפה, וקראנץ’ חלומי שמוסיף את הנגיעה המושלמת. זה מסוג הקינוחים שכולם יחסלו עד הפירור האחרון, וישאירו טעם של “רק עוד אחד ודי” (אוכל ומתכונים)

קינוח שכבות לראש השנה - טריפלס תפוחים מהאגדות (טלי בר)
סועדים8
זמן הכנה80 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    שכבת התפוחים:

    • 50 גרם מרגרינה
    • 4 תפוחים, חתוכים לקוביות
    • 1/4 כוס סוכר
    • 8 סוכריות קרמל פרווה
    • קמצוץ אגוז מוסקט
    • קמצוץ קינמון
    • 1/2 כפית קורנפלור, מומס בכפית מים

    שכבת הקצפת:

    • 225 מ"ל חלב סויה או כל תחליף חלב/קפה פרווה
    • 1 חבילה אינסטנט פודינג וניל
    • 225 מ"ל קצפת צמחית

    שכבת הקרמבל:

    • 1/3 כוס שיבולת שועל
    • 1/3 כוס קמח רגיל
    • 1/4 כוס סוכר חום
    • 30 גרם אגוזי מלך טחונים / שקדים טחונים
    • 2 כפות מרגרינה

    הוראות הכנה

    הכנת התפוחים:

    בסיר קטן, המיסו את המרגרינה והוסיפו את התפוחים והסוכר. ערבבו על חום בינוני כ-10 דקות עד שהתפוחים מתרככים.

    הוסיפו את סוכריות הקרמל וערבבו עד שהן נמסות לגמרי. הוסיפו אגוז מוסקט וקינמון. ערבבו את הקורנפלור המומס במים. הקטינו את האש ובשלו עוד 5 דקות. הסירו מהאש והניחו להתקרר.

    הכנת הקרם:

    בקערה, ערבבו היטב את תחליף הקפה עם תערובת הפודינג עד לקבלת תערובת חלקה.

    בקערה נפרדת, הקציפו את הקצפת הצמחית עד לקבלת קצף יציב . קפלו את הקצפת לתוך תערובת הפודינג בעדינות.

    הכנת הקרמבל:

    חממו תנור ל-180 מעלות צלזיוס.

    בקערה, ערבבו ביד את שיבולת השועל, הקמח, הסוכר, האגוזים והמרגרינה. פזרו בתבנית עם נייר אפייה ואפו 20–25 דקות. לאחר הקירור, שברו לפירורים.

    הרכבת הטריפלס:

    בכל כוס קינוח קטנה, סדרו שכבות כך: תפוחים → קרמבל → קצפת → תפוחים → קרמבל → קצפת. סיימו עם פיזור נוסף של קרמבל מעל.

    טיפ: ניתן לנעוץ מעל גבעול עם עלה - ליצירת מראה תפוח.

    בתאבון!

