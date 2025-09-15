המתכון שיגנוב את ההצגה: טריפל תפוחים לראש השנה

מצרכים
שכבת התפוחים:
- 50 גרם מרגרינה
- 4 תפוחים, חתוכים לקוביות
- 1/4 כוס סוכר
- 8 סוכריות קרמל פרווה
- קמצוץ אגוז מוסקט
- קמצוץ קינמון
- 1/2 כפית קורנפלור, מומס בכפית מים
שכבת הקצפת:
- 225 מ"ל חלב סויה או כל תחליף חלב/קפה פרווה
- 1 חבילה אינסטנט פודינג וניל
- 225 מ"ל קצפת צמחית
שכבת הקרמבל:
- 1/3 כוס שיבולת שועל
- 1/3 כוס קמח רגיל
- 1/4 כוס סוכר חום
- 30 גרם אגוזי מלך טחונים / שקדים טחונים
- 2 כפות מרגרינה
הוראות הכנה
הכנת התפוחים:
בסיר קטן, המיסו את המרגרינה והוסיפו את התפוחים והסוכר. ערבבו על חום בינוני כ-10 דקות עד שהתפוחים מתרככים.
הוסיפו את סוכריות הקרמל וערבבו עד שהן נמסות לגמרי. הוסיפו אגוז מוסקט וקינמון. ערבבו את הקורנפלור המומס במים. הקטינו את האש ובשלו עוד 5 דקות. הסירו מהאש והניחו להתקרר.
הכנת הקרם:
בקערה, ערבבו היטב את תחליף הקפה עם תערובת הפודינג עד לקבלת תערובת חלקה.
בקערה נפרדת, הקציפו את הקצפת הצמחית עד לקבלת קצף יציב . קפלו את הקצפת לתוך תערובת הפודינג בעדינות.
הכנת הקרמבל:
חממו תנור ל-180 מעלות צלזיוס.
בקערה, ערבבו ביד את שיבולת השועל, הקמח, הסוכר, האגוזים והמרגרינה. פזרו בתבנית עם נייר אפייה ואפו 20–25 דקות. לאחר הקירור, שברו לפירורים.
הרכבת הטריפלס:
בכל כוס קינוח קטנה, סדרו שכבות כך: תפוחים → קרמבל → קצפת → תפוחים → קרמבל → קצפת. סיימו עם פיזור נוסף של קרמבל מעל.
טיפ: ניתן לנעוץ מעל גבעול עם עלה - ליצירת מראה תפוח.
בתאבון!
