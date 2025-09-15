המתכון שיגנוב את ההצגה: טריפל תפוחים לראש השנה

50 גרם מרגרינה

4 תפוחים, חתוכים לקוביות

1/4 כוס סוכר

8 סוכריות קרמל פרווה

קמצוץ אגוז מוסקט

קמצוץ קינמון

1/2 כפית קורנפלור, מומס בכפית מים

שכבת הקצפת:

225 מ"ל חלב סויה או כל תחליף חלב/קפה פרווה

1 חבילה אינסטנט פודינג וניל

225 מ"ל קצפת צמחית

שכבת הקרמבל:

1/3 כוס שיבולת שועל

1/3 כוס קמח רגיל

1/4 כוס סוכר חום

30 גרם אגוזי מלך טחונים / שקדים טחונים

2 כפות מרגרינה

הוראות הכנה

הכנת התפוחים:

בסיר קטן, המיסו את המרגרינה והוסיפו את התפוחים והסוכר. ערבבו על חום בינוני כ-10 דקות עד שהתפוחים מתרככים.

הוסיפו את סוכריות הקרמל וערבבו עד שהן נמסות לגמרי. הוסיפו אגוז מוסקט וקינמון. ערבבו את הקורנפלור המומס במים. הקטינו את האש ובשלו עוד 5 דקות. הסירו מהאש והניחו להתקרר.

הכנת הקרם:

בקערה, ערבבו היטב את תחליף הקפה עם תערובת הפודינג עד לקבלת תערובת חלקה.

בקערה נפרדת, הקציפו את הקצפת הצמחית עד לקבלת קצף יציב . קפלו את הקצפת לתוך תערובת הפודינג בעדינות.

הכנת הקרמבל:

חממו תנור ל-180 מעלות צלזיוס.

בקערה, ערבבו ביד את שיבולת השועל, הקמח, הסוכר, האגוזים והמרגרינה. פזרו בתבנית עם נייר אפייה ואפו 20–25 דקות. לאחר הקירור, שברו לפירורים.

הרכבת הטריפלס:

בכל כוס קינוח קטנה, סדרו שכבות כך: תפוחים → קרמבל → קצפת → תפוחים → קרמבל → קצפת. סיימו עם פיזור נוסף של קרמבל מעל.

טיפ: ניתן לנעוץ מעל גבעול עם עלה - ליצירת מראה תפוח.

בתאבון!

