בראש השנה מתחשק לפתוח שנה מתוקה באמת וזה בדיוק הקינוח שיעשה את זה. שכבות של תפוחים מקורמלים עם ניחוח חגיגי, קצפת אוורירית שנמסה בפה, וקראנץ’ חלומי שמוסיף את הנגיעה המושלמת. זה מסוג הקינוחים שכולם יחסלו עד הפירור האחרון, וישאירו טעם של “רק עוד אחד ודי” (אוכל ומתכונים)
קינוח לאמיצים? לאו דווקא. שימו בצד את כל הדעות הקדומות על מה שאתם חושבים שקורה לתפוח בתנור, ותתמסרו לדבר הבא: מתכון לתפוח אפוי בציפוי קראמבל שקדים ברוטב וניל. במילה אחת - ממכר. ויש גם מדריך מצולם שלב אחרי שלב (מתכוני חג, אוכל)
מתאבן חגיגי שלוקח את הפירה הבנאלי כמה שלבים קדימה: מתכון לקרוקטים מתפוחי אדמה - רולים אפויים של פירה בציפוי שקדים. מגישים לצד המנה העיקרית, ומותחים חיוך רחב על הפנים - המחמאות יגיעו עוד לפני הביס הראשון (מתכוני חג, אוכל)