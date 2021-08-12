אנו מתקרבים לר"ה - יש לנו יומיים חג ברצף, ובכלל - כל החודש הקרוב מרגיש כאילו כל יום שבת. השולחן מתמלא במנות חגיגיות, אבל בואו נודה על האמת: לא פעם הסלמון שמופיע שוב ושוב בגרסה די דומה - נמאס | הפעם קבלו חמש דרכים מרעננות, יפות לעין וטעימות במיוחד להכין את הסלמון - כאלה שיגרמו לכל האורחים להגיד “וואו, מאיפה הרעיון הזה?” (אוכל ומתכונים)
ככה אנחנו אוהבים את הארוחות שלנו: מהירות, בריאות וטעימות טעימות: מכינים רוטב פסטו מהיר על בסיס בזיליקום - בעלי ומכתש או במעבד מזון, מורחים על הדגים ומשגרים אותם לתנור ל-15-20 דקות. זהו, זה ככה פשוט
המנה הזאת נראית אלגנטית ומסובכת, אך דורשת חמישה מרכיבים בלבד וניתן להכין אותה מבעוד מועד: מניחים הכל בתבנית, מצננים במקרר ואופים סמוך לליל שבת. עשרות פעמים היא כיכבה על השולחן בביתנו ומעולם לא נשאר ממנה פירור
מלי יהודיוף עם מנה שתגנוב את ההצגה בשולחן השבת, בסעודת הערב או בסעודה שלישית, למרות שלא באמת עבדתם קשה כדי להכין אותה. מתכון לחלת סלמון - רצועות דג קלועות ואפויות ברוטב פסטו נהדר שתכינו בעצמכם