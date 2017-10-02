יש מתכונים שאינם דורשים הרבה כדי שיגנבו את ההצגה. קחו את השיפודים האלה למשל: קוביות סלמון עסיסיות, עטופות בציפוי שומשום או שקדים טחונים, נצרבות על הגריל או במחבת פסים - ובום - מתקבלת מנה שהיא גם אלגנטית לאירוח וגם קלה להכנה ביום רגיל (אוכל ומתכונים)
מנת פתיחה חגיגית של קוביות דג בשרניות, עטופות במרינדה מתקתקה שמגישים לצד בטטות נימוחות מבפנים וקראנצ'יות מבחוץ. בזכות טכנולוגיית פיזור האוויר של סיר הטיגון המיוחד של 'אלקטרולוקס', הבישול דורש מעט מאוד שמן והתוצאה עדיין עסיסית וטעימה (מתכונים לשבועות, אוכל)