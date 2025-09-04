מנות/יחידות4
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 500 גרם פילה סלמון חתוך לקוביות בינוניות
- 2 כפות רוטב סויה
- 1 כף דבש או מייפל
- 1 שן שום כתושה
- 1 כף שמן זית
- חצי כוס שומשום (שחור/לבן) או שקדים טחונים גס
- מלח, פלפל שחור
- קוביות פלפל להשחלה על השיפוד (לא חובה)
- שיפודי עץ (מומלץ להשרות במים חצי שעה לפני כדי שלא יישרפו)
אופן ההכנה
משרים את הדג: מערבבים בקערה את הסויה, הדבש, השום והשמן. מוסיפים את קוביות הסלמון ומשרים כ-20 דקות.
מצפים: מגלגלים כל קוביית סלמון בשומשום או בשקדים טחונים, עד שמכוסה יפה מכל הצדדים.
משפדים: משחילים את הקוביות על שיפודים. אפשר לשלב ביניהם גם ירקות (פלפל צבעוני, קישוא) לאווירה צבעונית.
צורבים: מניחים על גריל חם או מחבת פסים משומנת קלות, כ-2-3 דקות מכל צד, עד שהציפוי מזהיב והדג עשוי אך עדיין עסיסי בפנים.
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות