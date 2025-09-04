אופן ההכנה

משרים את הדג: מערבבים בקערה את הסויה, הדבש, השום והשמן. מוסיפים את קוביות הסלמון ומשרים כ-20 דקות.

מצפים: מגלגלים כל קוביית סלמון בשומשום או בשקדים טחונים, עד שמכוסה יפה מכל הצדדים.

משפדים: משחילים את הקוביות על שיפודים. אפשר לשלב ביניהם גם ירקות (פלפל צבעוני, קישוא) לאווירה צבעונית.

צורבים: מניחים על גריל חם או מחבת פסים משומנת קלות, כ-2-3 דקות מכל צד, עד שהציפוי מזהיב והדג עשוי אך עדיין עסיסי בפנים.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!