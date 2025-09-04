כיכר השבת
ב-4 שלבים פשוטים

שיפודי סלמון בציפוי פריך: מתכון שמכינים ב-15 דקות ומרגיש כמו מסעדה

יש מתכונים שאינם דורשים הרבה כדי שיגנבו את ההצגה. קחו את השיפודים האלה למשל: קוביות סלמון עסיסיות, עטופות בציפוי שומשום או שקדים טחונים, נצרבות על הגריל או במחבת פסים - ובום - מתקבלת מנה שהיא גם אלגנטית לאירוח וגם קלה להכנה ביום רגיל (אוכל ומתכונים)

שיפודי סלמון בציפוי פריך: השיפודים לפני הצלייה (צילום: כיכר אוכל)
מנות/יחידות4
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 500 גרם פילה סלמון חתוך לקוביות בינוניות
    • 2 כפות רוטב סויה
    • 1 כף דבש או מייפל
    • 1 שן שום כתושה
    • 1 כף שמן זית
    • חצי כוס שומשום (שחור/לבן) או שקדים טחונים גס
    • מלח, פלפל שחור
    • קוביות פלפל להשחלה על השיפוד (לא חובה)
    • שיפודי עץ (מומלץ להשרות במים חצי שעה לפני כדי שלא יישרפו)

    אופן ההכנה

    משרים את הדג: מערבבים בקערה את הסויה, הדבש, השום והשמן. מוסיפים את קוביות הסלמון ומשרים כ-20 דקות.

    מצפים: מגלגלים כל קוביית סלמון בשומשום או בשקדים טחונים, עד שמכוסה יפה מכל הצדדים.

    משפדים: משחילים את הקוביות על שיפודים. אפשר לשלב ביניהם גם ירקות (פלפל צבעוני, קישוא) לאווירה צבעונית.

    צורבים: מניחים על גריל חם או מחבת פסים משומנת קלות, כ-2-3 דקות מכל צד, עד שהציפוי מזהיב והדג עשוי אך עדיין עסיסי בפנים.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בדגים:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר