בלי בורקסים ובלי ייסורי מצפון: השייק הזה יסדר לכם את הבוקר עם בוסט של קפאין, מרקם קטיפתי של מילקשייק והפתעה קראנצ'ית של פולי קקאו בכל לגימה. הכירו את המשקה שמשגע את עובדי המשמרות, ומעניק לכם אנרגיה יציבה וטעם ממכר כבר מהשלוק הראשון (אוכל ומתכונים)
שייק המורכב מתות שדה, שקדים ושיבולת שועל המכילה סיבים תזונתיים וגורמת לו להיות כה ממלא. הוא ממותק מעט עם תמצית שקדים ומוכן תוך דקות ספורות. מתאים כארוחת בוקר מהירה וקלה או כנשנוש בין הארוחות (מתכונים, אוכל)
היום פתחנו את אחד מהחודשים החמים בשנה, חודש יולי - ומבחינתנו, זה הזמן לתת גז ולשדרג את מאגר השייקים הקרירים שאנו רגילים להכין. הוא מתוק, בריא ופי שניים מרענן: בגלל שהוא, כיאה לשייק פירותי, פשוט מרענן ובגלל שהכנת שייק המבוסס ברובו על מלון פחות נפוצה. באנו לשנות זאת (מתכונים, אוכל)
השייק הזה הוא אחד האהובים עלינו. הוא לא רק טעים, הוא גם בריא. עם אוכמניות שעשירות בנוגדי חמצון וחמאת שקדים שגדושה בחלבון, הוא מצוין כארוחת בוקר קלילה לפני העבודה או לאחר אימון. הכרובית הופכת את המשקה לקרמי במיוחד, כמו להוסיף בננה - אבל עם פחות סוכר ופחות פחמימות (מתכונים, אוכל)