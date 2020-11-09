בין הניקיונות המתישים לחוסר השקט של המלחמה, המטבח הוא האחרון שבא לנו להשתעבד אליו עכשיו. כשהילדים בבית והסבלנות קצרה מתמיד, אספנו עבורכם חמישה פתרונות קסם שחוסכים כלים, זמן ועצבים. אלו המתכונים שיסגרו לכם פינה במינימום מאמץ - כדי שתוכלו פשוט לשבת, לאכול ולנשום לרגע (אוכל ומתכונים)
מתכון לפשטידת בצל עם גבינות נמסות על מצע שאריות לחם מאתמול או חלה של שבת עם תוספת מדליקה: ביצי עין שמקשטות את הפשטידה מלמעלה. מתחילים את ההכנה על הכיריים ועוברים לתנור - ואם אין לכם מחבת שמתאימה לבישול ואפייה, זה בסדר. יש פתרון (מתכונים, אוכל)