בין הניקיונות המתישים לחוסר השקט של המלחמה, המטבח הוא האחרון שבא לנו להשתעבד אליו עכשיו. כשהילדים בבית והסבלנות קצרה מתמיד, אספנו עבורכם חמישה פתרונות קסם שחוסכים כלים, זמן ועצבים. אלו המתכונים שיסגרו לכם פינה במינימום מאמץ - כדי שתוכלו פשוט לשבת, לאכול ולנשום לרגע (אוכל ומתכונים)
לעתים, כשהטמפרטורות עולות, לא מתחשק לנו להעמיד סירים ולצרוך מאכלים כבדים. או אז אנו בוחרים בנתח נאה של לחם קלוי עם תוספות מעל. לפעמים מדובר באבוקדו וביצה קשה, לפעמים בעגבניות צלויות עם שמן זית ובזיליקום, אך לאחרונה, אנו חוזרים שוב ושוב למתכון הפשוט הזה של טוסט פטריות, שמרגיש יותר כמו מנה עיקרית ופחות כמו חטיף, כי הוא חם, מנחם ומלא בטעם (מתכונים, אוכל)
ואנחנו מתעקשים לקרוא לזה טוסט כי מבחוץ הוא נראה תמים ופשוט - ואנחנו אוהבים את גורם ההפתעה. למעשה הוא מורכב מלחם פריך, גבינה נוטפת, בצל מקורמל בסגנון צרפתי ותפוחי עץ. מנת פתיחה מרשימה לאירוח הבא שלכם שמגיעה עם טוויסט סתווי בשל הרמוניית הטעמים הנהדרת של המרכיבים (מתכונים, אוכל)
אז מה עושים עם שאריות חלה משבת? טוסטים נוטפי גבינה אפויים בתוך מרק עגבניות. כן, מה ששמעתם. במילים אחרות, במקום סתם טוסטים שגרתיים, הוצאנו מהם את הקטשופ ואפינו אותם במרק עגבניות סמיך וטעים (מתכונים, אוכל)