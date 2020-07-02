אם יש ירק אחד שבלעדיו שולחן השבת הישראלי פשוט לא מרגיש שלם - זה החציל. הוא ורסטילי, הוא סופג טעמים בצורה מושלמת, והוא יודע להיות גם חריף אש וגם מתוק ומלטף. אספנו עבורכם את 5 המתכונים הכי טובים, ממתכון ה"סירות" המפואר ועד למטבוחת-חצילים פיקנטית, כדי שהחלה שלכם לא תישאר לבד (אוכל ומתכונים)
