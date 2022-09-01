אם יש ירק אחד שבלעדיו שולחן השבת הישראלי פשוט לא מרגיש שלם - זה החציל. הוא ורסטילי, הוא סופג טעמים בצורה מושלמת, והוא יודע להיות גם חריף אש וגם מתוק ומלטף. אספנו עבורכם את 5 המתכונים הכי טובים, ממתכון ה"סירות" המפואר ועד למטבוחת-חצילים פיקנטית, כדי שהחלה שלכם לא תישאר לבד (אוכל ומתכונים)
רוטב ראנץ' הוא רוטב אמריקאי המיועד לסלט ומכיל לרוב שמנת חמוצה, רוויון, מלח, שום, בצל, חרדל, עשבי תיבול ומיונז. הפעם, השתמשנו בכמות גדולה יותר של מיונז במקום השמנת החמוצה והרוויון, כדי להפוך אותו לפרווה ולכזה שניתן להגיש לשולחן בסעודות שבת. יצא מופלא (מתכונים, אוכל)
פילה טונה ממולא עשבי תיבול ברוטב פלפלים חריף,
סלט שמבשר את בוא הסתיו, מרק כתום ולצידו הפתעה אישית לכל סועד, בשר משגע עם תפוחי אדמה, קינוח קלאסי לשבתות קרירות ועוגת לימון חלומית שיכולה להיות גם קינוח וגם פינוק מתוק לצד הקפה בשבת בבוקר (מתכונים לשבת, אוכל)
הסלט הזה מורכב מעגבניות טריות, פלפלים אדומים, בצל ושום. מוסיפים מעט פטרוזיליה קצוצה, אגוזי מלך טחונים - ופה הטוויסט המפתיע, צ'ילי גרוס וסומאק ויש לכם סלסה מושלמת בסגנון טורקי. הוא משמש לרוב כמנה ראשונה, יחד עם גבינת עזים חריפה ומפוררת, חמאה וצינורות לחם חמים. אצלנו הוא מככב בסעודות שבת וגם בכל ימות השבוע שבאים אחריו כי הוא פשוט משדרג בטירוף כל כריך אפרורי (מתכונים, אוכל)
בימים מסוימים אתם חושקים בסלט שעמוס בדברים טובים. בימים אחרים, במיוחד בימי שבת קיציים, אתם חושקים באחד פשוט שיש בו רק מעט מרכיבים והמתכון לסלט המלפפונים הזה הוא הפתרון בשבילכם. כל שעליכם לעשות הוא לפרוס כמה מלפפונים, לתבל אותם ואז לתת להם לשהות מעט במקרר (מתכונים, אוכל)
לצד החומוס, הטחינה, המטבוחה והכרוב והגזר המסורתיים, סלט טרי ומרענן הוא בגדר חובה בסעודת שבת. הסלט הזה הוא לא עוד סלט בנאלי, הוא מכיל ירקות ירוקים שונים ומגוונים, מרירים מעט, שהולכים נהדר הרוטב המקפיץ, שמכינים מראש (מתכונים, אוכל)
סעודת שבת אינה שלמה בלי הרבה סלטים, רצוי כאלה עסיסיים שאפשר לטבול בהם את החלה שוב ושוב, ביניהם מככבת בדרך כלל המטבוחה - גם לה מגיע מעט גיוון. הבצל המטוגן כאן מעניק לה טוויסט ייחודי שלא הכרנו קודם (מתכונים לשבת, אוכל)