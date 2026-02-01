בעולם שבו מסעדות יוקרה מנסות להמציא את עצמן מחדש עם טכניקות בישול מורכבות, הבשורה המרעישה שמגיעה מהדירוג העולמי החדש של סוף שנת 2025 היא דווקא חזרה לשורשים: יוון היא המלכה הבלתי מעורערת של המטבחים העולמיים.

לפי הדו"ח שפרסם הארגון היוקרתי World Population Review ב-30 בינואר 2026, המטבח היווני כבש את המקום הראשון בזכות נוסחה מפתיעה בפשטותה: איזון מושלם בין פשטות קולינרית לשימוש בלתי מתפשר בחומרי גלם טריים. המומחים מציינים כי מה שייחד את יוון הוא היכולת להגיש מנות שאינן מתחכמות, אך הן נשענות על הכנה נכונה ומרכיבים איכותיים שזכו לציונים הגבוהים ביותר מקרב מאות אלפי סועדים.

הדרמה בצמרת לא פסחה על מעצמות אוכל ותיקות, כאשר את המקומות שאחרי יוון מאיישות איטליה ומקסיקו, שהגיעו למקומות השני והשלישי. רשימת ה"טופ 10" היוקרתית נותרה כמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת וכוללת, לפי הסדר, גם את טורקיה, ספרד, פורטוגל, אינדונזיה, צרפת, יפן וסין. מדינות אלו הצליחו לשמר את מעמדן בזכות מסורות קולינריות עמוקות שזכו להערכה רבה בסקר מקיף שהתבסס על כ-400,000 חוות דעת וביקורות אישיות מרחבי העולם.

בעוד שיוון חוגגת, הצד השני של הרשימה חושף מציאות קולינרית עגומה עבור מדינות אחרות. בתחתית הדירוג, שכלל 99 מדינות בסך הכל, נמצאות ניקרגואה, לאוס ובוליביה, שסומנו כבעלות המטבחים הכי פחות מושכים בעולם.

הפתעה מרעישה נרשמה גם בגזרת המדינות הפוסט-סובייטיות: בעוד שגאורגיה טיפסה למקום ה-30 המכובד ורוסיה למקום ה-34, מדינות כמו ארמניה וקזחסטן נדחקו לתחתית הרשימה (מקומות 93 ו-92 בהתאמה), כשהמטבחים שלהן דורגו בין החלשים ביותר.

הדירוג הנוכחי אף הראה חוסר רחמים כלפי מדינות שלא עמדו בציפיות הסועדים; אוזבקיסטן, קירגיזסטן ומולדובה, שדורגו בתחתית בשנה שעברה, נפלטו לחלוטין מהרשימה בשנת 2025 ולא הצליחו להיכנס אפילו למאה המדינות הראשונות.

לגבי ישראל, למרות הסקר הרחב, שמה של המדינה אינו מופיע בדירוג המטבחים המפורסם ישראל נפקדת מהדירוגים בשל חשיפה גלובלית מוגבלת וחוסר ב"טעם מייצג" אחד שקל לזהות בתוך הגיוון העדתי המקומי (מעורב ישראלי).

חשוב לזכור, כפי שהדגישו עורכי הסקר, שמושג ה"טעם הטוב" הוא סובייקטיבי ותלוי תרבות, אך נכון לשנת 2026, העולם החליט שהפשטות היוונית היא המנצחת הגדולה.