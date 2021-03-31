אם יש ירק אחד שבלעדיו שולחן השבת הישראלי פשוט לא מרגיש שלם - זה החציל. הוא ורסטילי, הוא סופג טעמים בצורה מושלמת, והוא יודע להיות גם חריף אש וגם מתוק ומלטף. אספנו עבורכם את 5 המתכונים הכי טובים, ממתכון ה"סירות" המפואר ועד למטבוחת-חצילים פיקנטית, כדי שהחלה שלכם לא תישאר לבד (אוכל ומתכונים)
סלט ים תיכוני נהדר שמצרים, סוריה, לבנון, טורקיה ויוון נלחמות לקרדיט בלעדי על המצאתו. אנחנו ניישב את הסכסוך בכך שפשוט נקרא לו "ים תיכוני". מתכון לסלט-מטבל שיגרום לכולם ללקק את האצבעות ולכם - לאמץ אותו לנצח על שולחן השבת שלכם (מתכונים לשבת, אוכל)
אפשר לטגן ואפשר לאפות, מה תעדיפו? מתכון לסלט חצילים בטעם כבד קצוץ - אפוי או מטוגן. לא משנה באיזו דרך בחרתם, התוצאה טעימה ומוצלחת ואף אחד לא יחשוד כי לא כבד קצוץ מונח לפניו, אלא סלט חצילים (מתכונים לשבת, אוכל)