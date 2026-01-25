היום בתוכנית "דבר ראשון", המגישים משה מנס ואסף רצון מחברים בין הזירה הביטחונית המורכבת לבין השקפת העולם היהודית, כשהם מארחים באולפן את תא"ל (במיל') יוסי קופרווסר, מבכירי אמ"ן לשעבר, לניתוח אסטרטגי מרתק.

המבצע של עולם התורה: "השף של הישיבה"

"רוצח'ישע דרייווערס": המלחמה של סאטמר

התוכנית נפתחה בהתבטאות המטלטלת של האדמו"ר מהר"א מסאטמר ממקום נופשו בקליפורניה. האדמו"ר תקף בחריפות את תרבות הנהיגה וההפגנות וטבע את המונח "נהגים רוצחים", כשהוא משווה בין סכנות הדרכים לאיומים ביטחוניים.

משה מנס קישר את הדברים לאפיזודה היסטורית נדירה: העימות בין רבי עמרם בלוי לחזון איש. כשר' עמרם ביקש גיבוי להפגנות מול המשטרה, הטיח בו החזון איש: "אתה הציוני האמיתי! כי אתה סומך על השוטר שלא ירצח אותך". תובנה שממשיכה להדהד גם היום בתוך המחלוקות הפנים-חרדיות.

30 אלף גופות ביומיים: הסוד האפל של איראן

בגזרה הבינלאומית, חשפה התוכנית נתונים מזעזעים שפורסמו במגזין TIME. לפי הדיווחים, המשטר בטהרן טבח בכ-30 אלף אזרחים ביומיים בלבד במהלך המהומות האחרונות. העדויות מדברות על מחסור בשקי גופות ומשאיות ענק שפינו את ההרוגים בחשאי. קופרווסר סיפק באולפן ניתוח קר ומפוכח על יציבותו של משטר הדמים האיראני מול הלחץ המערבי.

טריליונים בכיס: מי ניצח את המרוץ לעושר?

אסף רצון הציג את נתוני העושר העולמי לשנת 2026, המראים פערים בלתי נתפסים. בעוד הון של 50 מיליארד דולר כבר לא מכניס אתכם לעשירייה הראשונה, אילון מאסק שובר שיאים עם 717 מיליארד דולר. מנגד, ביל גייטס וורן באפט רשמו "נפילה" בדירוג – אך מסיבה מעוררת השראה: השניים בחרו לתרום עשרות מיליארדי דולרים לצדקה, מה שהוביל אותם למקומות נמוכים יותר ברשימה, אך גבוהים יותר במדד הנתינה.

"להתאבד על החיים": הניצחון של מתן ניסן

רגע השיא של התוכנית היה פינת רץ ברשת עם הסיפורים של אנשים שאבדו גפיים ומצאו את הכוח להתגבר על המשבר ולפרוץ קדימה. הבאנו סרטון השראה של הרב לירז זעירא ושל מדריך האיגרוף שגיא דובוב. וגם את סיפורו של מתן ניסן, לוחם פלס"ר גבעתי שאיבד את שתי רגליו בקרב בחאן יונס, באותו בית ממולכד שבו נפלו חבריו לנשק. מתן שיתף בגילוי לב על ארבעת שלבי ההתמודדות: מהכחשה וכעס על אלוקים והמדינה, ועד לשלב הרביעי – ההחלטה "להתאבד על החיים".

הצופים נחשפו לתיעודים ויראליים של מתן כשהוא עושה סקי, מתאגרף וגולש גלים, כשהוא מוכיח שגם ללא רגליים, השמיים הם הגבול. "הכל מדויק והכל שיעור," סיכם מתן במסר ששיאיר את האולפן פעור פה.