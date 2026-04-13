כיכר השבת
שוב זה רקוב?

שימו כפית בתוך המלפפונים: הטיפ שחוסך מאות שקלים על קניות

נמאס לכם לפתוח את המגירה במקרר ולגלות "סמרטוטים" ירוקים יומיים אחרי הקנייה? מתברר שכל מה שצריך זה פריט אחד שיש לכל אחד במגירת הסכו"ם. כך תצילו את הסלט שלכם ותחסכו מאות שקלים בשנה (בית)

9תגובות
כפית בשקית: הטריק המטורף שישמור על טריות המלפפונים לשבועיים

מוכר לכם הרגע הזה? יום שלישי אחה"צ, הילדים רעבים, אתם באים לחתוך סלט צבעוני ומרענן, פותחים את מגירת הירקות ושוב זה קורה. המלפפונים שקניתם רק בשישי האחרון נראים כאילו עברו עליהם שבועיים של נדודים במדבר. הם רכים, דביקים, ובעיקר עושים חשק לזרוק הכל לפח.

אז מסתבר שלא מדובר בגזירת גורל, וגם לא חייבים לקנות מקרר ב-10,000 שקלים כדי לשמור על הירקות שלנו בחיים. הסוד הגדול מסתתר דווקא במגירת הסכו"ם שלכם.

הכירו את "שיטת הכפית"

זה נשמע כמו בדיחה או אמונה טפלה, אבל זה עובד בצורה מדעית מדהימה: כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת כפית מתכת רגילה ולהכניס אותה לתוך השקית או הקופסה שבה מאוחסנים המלפפונים.

למה זה עובד?

האויב הכי גדול של המלפפון הוא הלחות. כשהוא נמצא בשקית סגורה במקרר, הוא משחרר נוזלים שמתעבים על דפנות השקית. הלחות הזו חוזרת למלפפון וגורמת לו להירקב במהירות.

כאן נכנסת הכפית לתמונה: המתכת היא מוליכת חום מצוינת והיא תמיד קרה יותר מהסביבה שלה. הלחות בתוך השקית "מעדיפה" להתעבות על המתכת הקרה של הכפית במקום על המלפפונים. הכפית פועלת כמו מגנט ללחות, שואבת אותה אליה ומשאירה את המלפפונים יבשים, מוצקים וקראנצ'יים למשך זמן כפול ואפילו משולש מהרגיל.

כך תעשו זאת נכון - צעד אחר צעד:

אל תשטפו: לעולם אל תשטפו את המלפפונים לפני האחסון. המים הם זרז הריקבון מספר אחד.

השקית והכפית: הכניסו את המלפפונים לשקית ניילון נקייה או לקופסה אטומה.

הסוד: החליקו פנימה כפית מתכת (חשוב שתהיה ממתכת, לא פלסטיק!).

האטימה: הוציאו כמה שיותר אוויר מהשקית וסגרו היטב.

הבונוס: מה עוד אפשר לעשות?

אם אתם רוצים להיות "אלופים" בתחזוקת המקרר, כדאי להוסיף לשקית גם דף של נייר סופג. השילוב של נייר הסופג (שסופג את הלחות מהאוויר) והכפית (שמרכזת אליה את העיבוי) יהפוך את המלפפונים שלכם לכאלו שגם אחרי עשרה ימים יישמעו כמו "קראנץ'" של פרסומת.

ניסיתם? ספרו לנו בתגובות אם זה עבד לכם, או שתפו את הטיפ עם החברה הכי טובה שתמיד מתלוננת על המקרר שלה!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
זה נשמע תרופת סבתא
נשמע מטופש
זה באמת נכון זה ממש עוזר
חנה אינו
7
הגיוני.. אולי עדיף נייר אלומיניום
פראבדה
6
לא עובד. ניסיתי
תת
5
טמפרטורת הסביבה היא הטמפרטורה של המלפפונים וכפית המתכת... היא לא מייצרת קור... זה שמרגישים קר כשנוגעים במתכת כי זה לוקח חום מהגוף מהר . כשהגוף קולט חום מרגישים חם כשהוא פולט מרגישים קר . אין קשר בין התחושה לבין הטמפרטורה האמיתית . קחו קלקר וחתיכת מתכת שימו בפריזר ואחרי שעתיים שימו על שניהם מד טמפרטו
ארתחשסתא
4
שיטת הנייר הסופג עובדת. לעטוף כל מלפפון בנייר סופג ולהכניס לשקית סגורה
עדה
3
שמה מגבת בין כל שכבת מלפפונים. בדוק ומנוסה. בהצלחה
ט.מ
2
עוטפת במגבת מטבח
שוש
1
קחו 4 דפים של נייר סופג לקילו מלפפונים ותדחפו בשקית במקומות שונים. עובד 💯 אחוז בדוק ומנוסה.
שלומיק

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר