שימו כפית בתוך המלפפונים: הטיפ שחוסך מאות שקלים על קניות

מוכר לכם הרגע הזה? יום שלישי אחה"צ, הילדים רעבים, אתם באים לחתוך סלט צבעוני ומרענן, פותחים את מגירת הירקות ושוב זה קורה. המלפפונים שקניתם רק בשישי האחרון נראים כאילו עברו עליהם שבועיים של נדודים במדבר. הם רכים, דביקים, ובעיקר עושים חשק לזרוק הכל לפח.

אז מסתבר שלא מדובר בגזירת גורל, וגם לא חייבים לקנות מקרר ב-10,000 שקלים כדי לשמור על הירקות שלנו בחיים. הסוד הגדול מסתתר דווקא במגירת הסכו"ם שלכם.

הכירו את "שיטת הכפית"

זה נשמע כמו בדיחה או אמונה טפלה, אבל זה עובד בצורה מדעית מדהימה: כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת כפית מתכת רגילה ולהכניס אותה לתוך השקית או הקופסה שבה מאוחסנים המלפפונים.

למה זה עובד?

האויב הכי גדול של המלפפון הוא הלחות. כשהוא נמצא בשקית סגורה במקרר, הוא משחרר נוזלים שמתעבים על דפנות השקית. הלחות הזו חוזרת למלפפון וגורמת לו להירקב במהירות.

כאן נכנסת הכפית לתמונה: המתכת היא מוליכת חום מצוינת והיא תמיד קרה יותר מהסביבה שלה. הלחות בתוך השקית "מעדיפה" להתעבות על המתכת הקרה של הכפית במקום על המלפפונים. הכפית פועלת כמו מגנט ללחות, שואבת אותה אליה ומשאירה את המלפפונים יבשים, מוצקים וקראנצ'יים למשך זמן כפול ואפילו משולש מהרגיל.

כך תעשו זאת נכון - צעד אחר צעד:

אל תשטפו: לעולם אל תשטפו את המלפפונים לפני האחסון. המים הם זרז הריקבון מספר אחד.

השקית והכפית: הכניסו את המלפפונים לשקית ניילון נקייה או לקופסה אטומה.

הסוד: החליקו פנימה כפית מתכת (חשוב שתהיה ממתכת, לא פלסטיק!).

האטימה: הוציאו כמה שיותר אוויר מהשקית וסגרו היטב.

הבונוס: מה עוד אפשר לעשות?

אם אתם רוצים להיות "אלופים" בתחזוקת המקרר, כדאי להוסיף לשקית גם דף של נייר סופג. השילוב של נייר הסופג (שסופג את הלחות מהאוויר) והכפית (שמרכזת אליה את העיבוי) יהפוך את המלפפונים שלכם לכאלו שגם אחרי עשרה ימים יישמעו כמו "קראנץ'" של פרסומת.

ניסיתם? ספרו לנו בתגובות אם זה עבד לכם, או שתפו את הטיפ עם החברה הכי טובה שתמיד מתלוננת על המקרר שלה!