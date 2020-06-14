לסלט המלפפונים המהיר והקל הזה, המצופה ברוטב שומשום שמעקצץ בלשון יחד עם ג'ינג'ר וסויה, יש מקום של כבוד במלאי המתכונים שלנו לימים החמים בשנה. סחיטת מיץ לימון וטפטוף דבש מעל מאזנים את הטעמים האסרטיביים של הרוטב, בעוד החתיכות השמנמנות של המלפפון הקריר והפריך שומרות עליו קליל ומרענן (מתכונים, אוכל)
כדי לרענן את הארוחה אפשר להגיש סלט ירקות - ואפשר להגיש את האופציה המעולה הבאה: מתכון לסלט מלפפונים ובצל סגול עם עשבי תיבול ברוטב ויניגרט - קריספי ומלא טעם. מרכיב המפתח כאן הוא החרדל שגם מעניק טעם מיוחד וגם מסמיך את הרוטב ומצפה היטב את המלפפונים (מתכונים, אוכל)