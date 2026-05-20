כיכר השבת
אוכל טרי ועסיסי

יומיים חג: הטעות בפלטה שהורסת את האוכל שלכם והטיפ הגאוני

לקראת החג והשבת, כשהפלטה הופכת למרכז המטבח למשך שעות ארוכות, הלחץ הגדול הוא תמיד על התוצאה: איך להגיש אוכל שנראה ומרגיש כאילו יצא עכשיו מהתנור, גם אם עברו שעות מאז שהסיר הונח על המשטח? (מאמע, אוכל)

השתמשו בנייר אפייה מתחת למכסה הסיר (צילום: AI)

רבים מאיתנו משקיעים שעות בבישולים, מקפידים על תיבול מדויק ובוחרים את חומרי הגלם הטובים ביותר, אך ברגע האמת, המנה הופכת ליבשה ועייפה. השפים המובילים בתחום האירוח חושפים טכניקות מתוחכמות, שמונעות את התייבשות המזון ושומרות על הטעמים המקוריים שלו גם תחת חום קבוע.

חוק ה"לחות הכלואה"

הטעות הגדולה ביותר היא איבוד הלחות דרך המכסה. כשהסיר מונח על הפלטה, אדי המזון עולים, נצמדים למכסה ומתקררים - מה שגורם להם לטפטף חזרה כאדים קרים או פשוט להתאדות החוצה אם המכסה אינו אטום הרמטית.

הטריק: השתמשו בנייר אפייה מתחת למכסה הסיר. הוא יוצר איטום רך שסופג את עודפי האדים ומונע מהם לטפטף ולהפוך את המזון לסמרטוטי, ובמקביל שומר על הלחות בתוך התבשיל.

הגבהה: הצעד הראשון בסידור

הבסיס לכל חימום נכון על הפלטה הוא הגבהת הסירים. הנחה ישירה של הסיר על משטח החימום גורמת לחום היבש "לגנוב" את הלחות מהתבשיל במהירות שיא. השתמשו ברשת הגבהה קטנה או במתקן מתכת מתאים שמפריד בין תחתית הסיר לפלטה. ההפרדה הזו יוצרת מרווח אוויר שמבטיח פיזור חום אחיד ומונע מהאוכל להיחרך או להתייבש בנקודות המגע.

סידור הפלטה לפי "מפלס חום"

לא כל נקודה בפלטה חמה באותה מידה. במקום להניח את כל הסירים באקראי, סדרו אותם לפי אופי המזון:

במרכז (הנקודה החמה ביותר): תבשילים נוזליים (מרקים, חמין).

בקצוות (נקודות החום המתון): מאפים, פשטידות, ועופות צלויים.

הנחת פשטידה רגישה בשיא החום היא הגורם המרכזי להתייבשותה.

יישום הטכניקות האלו הופך את פעולת החימום הפשוטה למלאכת מחשבת. האוכל נשאר במצבו המקורי, והאורחים שלכם יופתעו מהעסיסיות שנשמרה לאורך כל הסעודה.

חג שבועות שמח!

אוכלטיפיםטובה אורפלטה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד באוכל:

אוכל טרי ועסיסי

|

העולם מתקדם

||
2

לפני שהשמרים והמלח חודרים

||
13
ש

חומרי הגלם הטובים בעולם

מיכל כהן|מקודם

בגוון מושלם

||
5

סגולה לפרנסה

||
12

מתארגנים מראש

|

שיטת הסרט נע

||
2

הבריאות חשובה!

|

מיוחד ליום ראשון

||
3

מבחן המקפיא

||
8

הקרב על השיש

||
7

חוק ה-360

||
11

עסיסי ורטוב

||
6

דירוג המקפיא: 

||
1

טעות של פעם בחיים:

||
38
ש

שילוב נדיר

אסף מגידו|מקודם

האמת המפתיעה:

||
1
ש

התשובה הייתה שונה ומפתיעה

ציקי גל|מקודם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר