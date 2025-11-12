חקירת השוד בלובר חושפת את העולם התחתון של אנטוורפן, עיר הנמל הבלגית שנחשבת כבר מאות שנים לבירת הסחר העולמית ביהלומים.

כיום חיים באנטוורפן אלפי יהודים חרדים - לרוב חסידיים, רבים מהם עוסקים בתחום התכשיטנות והיהלומים. אולם מסתבר שבמקביל לעוסקים החוקיים שתחום הנחשק ישנם גם לא מעט פושעים, לרוב ממוצא גיאורגי (לא יהודים) המתפרנסים מסחורה גנובה ובלתי לגיטימית.

ימים ספורים לאחר השוד, שבו נגנבו תכשיטים בשווי של 102 מיליון דולר, קיבלה המשטרה המקומית התראה דחופה מצרפת: להיזהר מסוחרים שינסו למכור את השלל. ההתראה הגיעה דרך רשת "פינק דיימונד", מערכת מאובטחת של יורופול המחברת בין חוקרים המתמחים בגניבות יוקרתיות.

אנטוורפן, שסחרה בשנה האחרונה באבנים יקרות בשווי כמעט 25 מיליארד דולר, מתקשה זה עשרות שנים להשתלט על כלכלת צללים מתפתחת סביב מאות חנויות תכשיטים ובתי זהב, רבים מהם בבעלות יוצאי גאורגיה. אף שרוב העסקים מתנהלים כחוק, חלק קטן משמש לפי גורמי חקירה כתחנת ביניים למכירת תכשיטים ויהלומים גנובים, תהליך המכונה "פנסינג" – הלבנת רכוש גנוב באמצעות מכירה לגורם לגיטימי לכאורה.

בצרפת כבר הועמדו ארבעה חשודים לחקירה רשמית, אך איש מהם לא הוביל לאיתור התכשיטים. בפריז לא שוללים שאנטוורפן מהווה יעד מרכזי בחיפושים. בעיר עצמה הוקפצו כוחות משטרה מיד עם קבלת ההתראה, עברו על מצלמות אבטחה בניסיון לאתר לוחות רישוי צרפתיים, והזהירו בעלי חנויות לא להתפתות לקנות את השלל.

שורשי הרשת הזו נטועים בשנות התשעים, אז הגיעו לעיר עשרות סוחרים גאורגים לאחר התפרקות ברית המועצות. חלקם עבדו במסחר במתכות ונכנסו לענף היהלומים לצד הקהילה היהודית המקומית. כיום פועלות בשולי רובע היהלומים כ-300 חנויות תכשיטים, וכרבע מהן – כך לפי הערכות המשטרה – מעורבות בעסקאות של סחורה גנובה.

בענף עצמו מודים כי הקשר הזה מטיל צל כבד על מוניטין העיר. בארגון הגג של סוחרי היהלומים נמסר לרויטרס כי לעיתים השם של אנטוורפן "מוכתם בשל חנויות שמערבבות מסחר לגיטימי עם פעילות כספית מפוקפקת". גם בנסיבות כלכליות קשות – ירידת מחירים חדה, איסור על ייבוא יהלומים מרוסיה, וחדירת יהלומים סינתטיים – יש מי שמצליחים להרוויח היטב. חלק מהסוחרים החשודים נראים נוהגים במכוניות יוקרה ופותחים חנויות חדשות בלי הפסקה.

גורמי ביטחון בצרפת ובלגיה מציינים שאנטוורפן משמשת זה שנים יעד למכירת שלל שודדים מצרפת. כך, למשל, אחרי השוד המפורסם של ידוענית בפריז ב-2016, העיד ראש הכנופיה כי התכשיטים הותכו ונמכרו בעיר בכ-25 אלף יורו, ככל הנראה דרך מתווכים גאורגים.

חקירות נוספות חשפו מסלול קבוע: שודדים מהבלקן מוסרים את השלל לשליחים בצרפת, שמעבירים אותו לקונים באנטוורפן – לרוב, כך לפי המשטרה, מבני הקהילה הגאורגית. קצינת המודיעין יאקוט בודאלי מהמשטרה הצרפתית אישרה כי לפחות בשני מקרים זוהו רוכשים בעלי אזרחות גאורגית, אך הדגישה שאין מקום להטיל דופי בעדה שלמה. לדבריה, גם כנופיות רומניות מעורבות כיום בתחום.

בעיית התכשיטים הגנובים מצטרפת לבעיה חמורה אחרת שמאיימת על העיר: סחר הסמים. נמל אנטוורפן הוא השני בגודלו באירופה והפך לשער כניסה מרכזי לקוקאין מדרום אמריקה. שופט בלגי הזהיר באחרונה כי בלגיה נמצאת "על סף הפיכה למדינת סמים".

לטענת גורמי אכיפה, קשה מאוד לחדור לקהילות הסוחרים הגאורגים בעיר בשל סודיות פנימית ואמון מועט בממסד. ניסיון העירייה לקדם שקיפות – באמצעות צו של ראש העיר דאז, בארט דה וובר, שחייב התקנת מצלמות פנים עם זיהוי פנים בכל חנות – עורר התנגדות חריפה. בעלי העסקים עתרו בטענה לפגיעה בפרטיות ובאופי הקהילה, ולבסוף הושגה "פשרה": המצלמות הותקנו אך אינן פועלות...

ואף שעסקי הזהב המזוייף וההלבנות הכספים עדיין נמשכים, ייתכן ששלל הלובר האחרון כבר גדול עליהם, כך לפי רויטרס.

הקצינים באנטוורפן מעריכים שהתכשיטים – שרובם משובצים באבני חן גדולות ובכסף ולא בזהב – כמעט חסרי ערך מותך, וניכרים מיד בזיהוי. יהלומנים בעיר לא יעזו לגעת בהם, גם בשל הסיכון וגם מפני שקהל הקונים הפוטנציאלי קטן מאוד.

"זה לא כסף קל," אמר אחד השוטרים. "כולם מבינים שהפעם מדובר בשלל חם מדי מכדי לגעת בו."

בינתיים, התכשיטים עוד לא נמצאו, וספק אם אי פעם יימצאו.