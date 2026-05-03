תגלית יוצאת דופן בנורווגיה מסעירה את עולם הארכיאולוגיה: אוצר מטבעות מתקופת הוויקינגים, הגדול ביותר שנמצא אי פעם במדינה, נחשף לאחרונה בשדה חקלאי באזור Østerdalen שבמחוז אינלנד. עד כה תועדו למעלה מ־3,150 מטבעות כסף, והחפירות עדיין נמשכות.

הכול החל ב־10 באפריל, כאשר שני חובבי גילוי מתכות, וֶגארד סורלי ורונה סטרה, סרקו שדה סמוך לכפר רנה. תוך זמן קצר החלו מכשיריהם “לצפצף” ללא הפסקה. תחילה מצאו 19 מטבעות בלבד, אך הבינו מיד כי מדובר בממצא חריג והזעיקו את הרשויות. בתוך ימים ספורים הגיעו למקום ארכיאולוגים מטעם רשות המורשת הנורווגית, שהחלו בחפירה מסודרת – והמספרים זינקו במהירות לאלפים.

לדברי פרופ’ סוויין גולבק מאוניברסיטת אוסלו, מדובר בפריצת דרך של ממש: “כבר נמצאו בעבר אוצרות של כ־2,000 מטבעות מתקופת הוויקינגים, אך מעולם לא חצינו את רף ה־3,000. זהו ממצא יוצא דופן”.

ניתוח ראשוני של המטבעות חושף תמונה מרתקת של עולם מסחר בינלאומי פעיל במיוחד. מרבית המטבעות אינם מקומיים, אלא הגיעו מאזורים שונים באירופה: מטבעות אנגליים מתקופת המלכים אתלרד השני וקנוט הגדול, מטבעות גרמניים מתקופת הקיסר אוטו השלישי, וכן מטבעות דניים ונורווגיים מוקדמים - בהם גם כאלה שיוחסו לשלטונו של הרלד הארדראדה.

החוקרים מתארכים את האוצר לתקופה שבין שנות ה־980 לשנות ה־1040, ומעריכים כי הוטמן באדמה סביב השנים 1047–1050 – תקופה סוערת שבה נורווגיה עברה שינויים פוליטיים וכלכליים משמעותיים, כולל מעבר הדרגתי למערכת מטבע מקומית.

לצד המטבעות נמצאו גם שברי “כסף חתוך” (hacksilver) – תכשיטים שנחתכו ושימשו כאמצעי תשלום, עדות נוספת לכלכלה גמישה שהתבססה על משקל הכסף ולא רק על מטבעות רשמיים. החוקרים סבורים כי האוצר נשמר במקור בתוך שק עור או כלי אורגני אחר שהתפרק עם הזמן, מה שהוביל לפיזור המטבעות בשדה בעקבות עבודות חקלאיות.

העבודות באתר צפויות להימשך עוד מספר עונות, כאשר הארכיאולוגים מקווים לגלות ממצאים נוספים – ואולי אף שרידים של יישוב סמוך שיסביר מדוע הוטמן במקום סכום כה גדול. האפשרות שמדובר רק בחלק מהאוצר המקורי עדיין פתוחה.