זוג האיילים

איילים אלו נולדים רק כאשר שני ההורים נושאים את הגן הרצסיבי הנדיר. אחד מהאיילים שנצפו תואר כ"לבן בוהק עם נקודות כהות קטנות", מראה שמעניק להם הילה מסתורית וכמעט קסומה. מומחים מציינים כי הזוג נראה במצב בריאותי מצוין, מה שמעלה תקווה להמשך השושלת הנדירה באזור.

איילי פייבלד - צילום: רשתות חברתיות איילי פייבלד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37 איילי פייבלד ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות ההתרגשות, המומחים המקומיים בלונג איילנד יצאו באזהרה לציבור: יש להתרחק מהיצורים המיוחדים ולהימנע מציד שלהם. בשל נדירותם המופלגת, ישנן מדינות שאף הוציאו אל מחוץ לחוק ציד של איילי פייבלד. כעת, העיניים נשואות אל הטבע בתקווה לראות האם האביב יביא עמו דור חדש של ה"רוחות הלבנות" המרהיבות הללו.