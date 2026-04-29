כיכר השבת
מחזה נדיר

הרוחות הלבנות של לונג איילנד: זוג "איילי פנטזיה" נדירים הופיעו משום מקום

בלב יערות האורנים של סאפוק קאונטי נצפה מחזה נדיר - זוג איילים נדירים במיוחד התגלה כשהוא משוטט יחד | התגלית  מעוררת השתאות בקרב מומחים ותושבים, שכן מדובר בתופעה גנטית המופיעה באחוז אחד בלבד מאוכלוסיית האיילים הלבנים (חדשות בעולם)

איילי פייבלד (צילום: מסך)

תושבי מזרח לונג איילנד רגילים לראות איילים בחצרותיהם, אך דבר לא הכין את לוגן ק' תושב האזור, למפגש שחווה בימים האחרונים. "הייתי בהלם כשראיתי את זה בפעם הראשונה," סיפר לוגן לאחר שתמונות של האיילים, המתועדים באזור מאז דצמבר האחרון, החלו להכות גלים.

מדובר בזוג - של איילי "פייבלד", המאופיינים בכתמים לבנים בולטים על פרוותם החומה הרגילה, תוצאה של מצב גנטי נדיר ביותר.

זוג האיילים

איילים אלו נולדים רק כאשר שני ההורים נושאים את הגן הרצסיבי הנדיר. אחד מהאיילים שנצפו תואר כ"לבן בוהק עם נקודות כהות קטנות", מראה שמעניק להם הילה מסתורית וכמעט קסומה. מומחים מציינים כי הזוג נראה במצב בריאותי מצוין, מה שמעלה תקווה להמשך השושלת הנדירה באזור.

איילי פייבלד
איילי פייבלד
איילי פייבלד

למרות ההתרגשות, המומחים המקומיים בלונג איילנד יצאו באזהרה לציבור: יש להתרחק מהיצורים המיוחדים ולהימנע מציד שלהם. בשל נדירותם המופלגת, ישנן מדינות שאף הוציאו אל מחוץ לחוק ציד של איילי פייבלד. כעת, העיניים נשואות אל הטבע בתקווה לראות האם האביב יביא עמו דור חדש של ה"רוחות הלבנות" המרהיבות הללו.

ארה"בחיות ברסכנת הכחדהאיילים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

