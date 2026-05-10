נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן ( צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב )

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על פגישה בין מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן, עלי עבדללאי, לבין המנהיג העליון מו'גתבא ח'אמנאי. במהלך הפגישה הוצג בפני ח'אמנאי דוח מפורט על רמת המוכנות של כלל הכוחות המזוינים במדינה.

הדיווח כלל סקירה מקיפה של מצב הכוננות בקרב הצבא, משמרות המהפכה, כוחות המשטרה, מנגנוני הביטחון, משמר הגבול, משרד ההגנה ואנשי הבסיג' - המיליציה העממית האיראנית. מדובר בפגישה המתקיימת על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והעימות המתמשך עם ארצות הברית. על פי הדיווח, ח'אמנאי העביר לעבדללאי "הנחיות חדשות שנועדו לאפשר את המשך הפעולות וההתמודדות הנחושה עם האויבים". פרטי ההנחיות לא פורסמו, אך הן מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד - בעוד איראן מתמודדת עם מצור ימי אמריקאי ומשבר כלכלי חמור. כפי שדיווחנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם מוקדם יותר סדרת פוסטים לוחמנית המציגה את עליונות הצי האמריקאי במפרץ. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו אזהרה חריפה לפיה כל תקיפה נגד מכליות נפט איראניות תוביל למתקפה על בסיסים אמריקאיים באזור.

ספינת המלחמה USS George H.W. Bush (CVN 77) עוברת בים הערבי ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב | סנטקום )

ההסלמה הגיעה לאחר שבליל שבת האחרון ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור. בנוסף, דווח כי איחוד האמירויות תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית.

למרות חילופי האש והאיומים ההדדיים, גורמים ישראליים מעריכים כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה.

בתוך כך, מוקדם יותר דווח באיראן כי טהראן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארה"ב במשא ומתן.