כיכר השבת
"התמודדות נחושה"

פגישה מסוכנת בצל הסלמה: חמינאי העביר "הנחיות חדשות" למפקד הבכיר

מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא דיווח למנהיג העליון על רמת המוכנות של כלל הכוחות המזוינים | ח'אמנאי העביר הנחיות חדשות להתמודדות עם האויבים | על רקע ההסלמה במפרץ (בעולם)

נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן (צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב)

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על פגישה בין מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים ב, עלי עבדללאי, לבין המנהיג העליון מו'גתבא ח'אמנאי. במהלך הפגישה הוצג בפני ח'אמנאי דוח מפורט על רמת המוכנות של כלל הכוחות המזוינים במדינה.

הדיווח כלל סקירה מקיפה של מצב הכוננות בקרב הצבא, משמרות המהפכה, כוחות המשטרה, מנגנוני הביטחון, משמר הגבול, משרד ההגנה ואנשי הבסיג' - המיליציה העממית האיראנית. מדובר בפגישה המתקיימת על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והעימות המתמשך עם .

על פי הדיווח, ח'אמנאי העביר לעבדללאי "הנחיות חדשות שנועדו לאפשר את המשך הפעולות וההתמודדות הנחושה עם האויבים". פרטי ההנחיות לא פורסמו, אך הן מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד - בעוד איראן מתמודדת עם מצור ימי אמריקאי ומשבר כלכלי חמור.

כפי שדיווחנו, נשיא ארצות הברית פרסם מוקדם יותר סדרת פוסטים לוחמנית המציגה את עליונות הצי האמריקאי במפרץ. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו אזהרה חריפה לפיה כל תקיפה נגד מכליות נפט איראניות תוביל למתקפה על בסיסים אמריקאיים באזור.

ספינת המלחמה USS George H.W. Bush (CVN 77) עוברת בים הערבי (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב | סנטקום)

ההסלמה הגיעה לאחר שבליל שבת האחרון ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור. בנוסף, דווח כי איחוד האמירויות תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית.

למרות חילופי האש והאיומים ההדדיים, גורמים ישראליים מעריכים כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה.

בתוך כך, מוקדם יותר דווח באיראן כי טהראן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארה"ב במשא ומתן.

ארה"באיראןדונלד טראמפהפסקת אשמצרי הורמוזמצר הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר