לא בצחוק: פרו-פלסטיני צועד מנורווגיה לעזה ברגל לאות הזדהות 

קים זן, במנוחה אחרי שצעד יותר מאלף קלימוטרים ( צילום: מסך )

קים זן, בן 44 מנורווגיה, יצא לפני כחמישה חודשים למסע רגלי יוצא דופן, שהחל במחוז טלמרק בנורווגיה, כשיעדו הסופי הוא רצועת עזה. עד כה צעד מאות קילומטרים, ועבר דרך שבדיה, דנמרק וגרמניה שם הוא נמצא בימים אלו בעיר בון. על פי חישוב המרחק, מדובר בלפחות 4,000 קילומטרים שצפויים להימשך חודשים ארוכים נוספים, גם אם יצליח לשמור על קצב הליכה יומי של עשרות קילומטרים.