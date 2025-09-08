לא בצחוק: פרו-פלסטיני צועד מנורווגיה לעזה ברגל לאות הזדהות 

קים זן, בן 44 מנורווגיה, יצא לפני כחמישה חודשים למסע רגלי יוצא דופן, שהחל במחוז טלמרק בנורווגיה, כשיעדו הסופי הוא רצועת עזה. עד כה צעד מאות קילומטרים, ועבר דרך שבדיה, דנמרק וגרמניה שם הוא נמצא בימים אלו בעיר בון. על פי חישוב המרחק, מדובר בלפחות 4,000 קילומטרים שצפויים להימשך חודשים ארוכים נוספים, גם אם יצליח לשמור על קצב הליכה יומי של עשרות קילומטרים.
לדבריו, הוא בחר לחיות "ללא כסף, ללא תמיכה מערכתית, רק עם האנשים שפגשתי ועם אלוקים", את המסע כשילוב של אידיאולוגיה אישית ורצון להוכיח ש"חיים אלטרנטיביים אפשריים". לצד זאת, הוא מדגיש כי מטרתו העיקרית היא הבעת הזדהות עם נשים וילדים בעזה וקריאה ל"קהילה הבינלאומית לא לפחד ולעשות משהו".
במהלך דרכו, זן התקבל בבתים פרטיים, קיבל אוכל, ביגוד ונעליים מאנשים מזדמנים ואף סיפר כי נשים שתפרו עבורו בגדים קרועים.
אף שזן מתעקש שאינו חושש מסכנות, אתגרים ממשיים ניצבים בפניו: מזג האוויר ההולך ומקצין בדרום אירופה ובמזרח התיכון, מחלות, ומעל לכל הספק, האם יצליח לגייס מספיק תשומת לב שימנעו מהמסע להפוך לעוד יוזמה שולית שנשכחת מהכותרות.
