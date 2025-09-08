כיכר השבת
המסע לעזה

לא בצחוק: פרו-פלסטיני צועד מנורווגיה לעזה ברגל לאות הזדהות 

אדם מנורווגיה צועד כבר חמישה חודשים ברגל לעבר רצועת עזה, במטרה מוצהרת "לשבור את המצור". עד כה עבר אלפי קילומטרים באירופה (מעניין)

קים זן, במנוחה אחרי שצעד יותר מאלף קלימוטרים (צילום: מסך)

קים זן, בן 44 מנורווגיה, יצא לפני כחמישה חודשים למסע רגלי יוצא דופן, שהחל במחוז טלמרק בנורווגיה, כשיעדו הסופי הוא רצועת . עד כה צעד מאות קילומטרים, ועבר דרך שבדיה, דנמרק וגרמניה שם הוא נמצא בימים אלו בעיר בון. על פי חישוב המרחק, מדובר בלפחות 4,000 קילומטרים שצפויים להימשך חודשים ארוכים נוספים, גם אם יצליח לשמור על קצב הליכה יומי של עשרות קילומטרים.

לדבריו, הוא בחר לחיות "ללא כסף, ללא תמיכה מערכתית, רק עם האנשים שפגשתי ועם אלוקים", את המסע כשילוב של אידיאולוגיה אישית ורצון להוכיח ש"חיים אלטרנטיביים אפשריים". לצד זאת, הוא מדגיש כי מטרתו העיקרית היא הבעת הזדהות עם נשים וילדים ב וקריאה ל"קהילה הבינלאומית לא לפחד ולעשות משהו".

במהלך דרכו, זן התקבל בבתים פרטיים, קיבל אוכל, ביגוד ונעליים מאנשים מזדמנים ואף סיפר כי נשים שתפרו עבורו בגדים קרועים.

אף שזן מתעקש שאינו חושש מסכנות, אתגרים ממשיים ניצבים בפניו: מזג האוויר ההולך ומקצין בדרום אירופה ובמזרח התיכון, מחלות, ומעל לכל הספק, האם יצליח לגייס מספיק תשומת לב שימנעו מהמסע להפוך לעוד יוזמה שולית שנשכחת מהכותרות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר