מה שהתחיל כחופשה זוגית יוקרתית בדוחא הפך לסיוט משפטי וכלכלי שכלל מעצרים, תאי כליאה וגירוש מהמדינה |יועץ בריטי מצא את עצמו בלב מאבק משפטי מול רשת מלונות יוקרה רק בגלל שהחליט להזהיר תיירות אחרות מפני המלון בו שהה (חדשות בעולם)
בימים הקרובים יכנסו לתוקפם שורה של הקלות בביקורות ובסנקציות על עולם הישיבות. בין ההקלות: חישוב 15 האחוזים של החסרים בנכוחות, יחל לאחר ניכוי "חוסרים מוצדקים" והביקורת תוכל להכיר בחוסרים מוצדקים בגבולות ההיגיון. בנוסף, תהיה הקהלה בסנקציות על ישיבות שיפסלו בביקורת (חרדים)
בצל מסע הרדיפה נגד הציבור החרדי ולומדי התורה עם גזירת הגיוס והקיצוצים בתקציבים, גוברים בימים האחרונים הביקורות בהיכלי התורה ועולם הישיבות כשבחלק מהמקומות נפסלים המוסדות בביקורת. אחד ממנהלי הישיבות בשיחה עם "כיכר השבת": "זו רשעות לשמה ושערורייה של ממש" (חדשות, חרדים)
בעוד משרד האוצר עובד בחודשים האחרונים על יצירת קריטריונים ונהלי פיקוח חדשים בישיבות ובכוללים, משרד החינוך מפרסם מכרז להעסקת חברות חקירה פרטיות שיבצעו למעלה מ-700 מעקבים חשאיים אחר מוסדות התורה ברחבי הארץ, במטרה לאמת את דיווחי המוסדות למשרד לצורך קבלת תקצוב. גורם בישיבות אומר כי "מדובר בתקדים מסוכן. נמחה בצורה חריפה"
משרדי הממשלה הפסיקו לערוך ביקורת בישיבות ובכוללים המתוקצבים בידי המדינה, כך חושף הבוקר 'הארץ'. הפיקוח שבוצע על ידי פקחים ורואי חשבון של משרד האוצר, הופסק בחודש יולי, בהוראת החשבת הכללית, בעקבות פיקוח מחוצף, בו קטעו פקחי האוצר שיעור בישיבת 'בית שמעיה' (חרדים)
מדוע ברחוב אחד, ולא ממש גדול בירושלים, מתקיימים שישה כוללים - שבכל אחד מהם שנים עשר עד חמישה עשר אברכים? האם יכול להיות שחוסר התכנון בהקמת ישיבות וכוללים עומדים בעוכרם של האברכים היקרים ובני הישיבות המסולאים שנאלצים בעל כורחם לשלם בשעות של התבזויות מול סטאז'רים לראיית חשבון
מידה כנגד מידה: יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני עיכב תקציב למרכז רבין ובגין עד לקבלת הסברים לאופן הפיקוח של המדינה עליהם. "אנו נבצע בדיקה מקיפה ויסודית כיצד המדינה מפקחת על כל הגופים המקבלים תקציבי תמיכה", אמר גפני שהטעים: לא נאפשר מצב שבו המדינה איננה שוויונית בכל הנוגע לפיקוח" (חרדים)
שבוע בדיוק לאחר שעצרו בבורטאליות שיעור תורה בישיבת 'בית שמעיה' בבני-ברק וחוללו סערה בציבור החרדי, פקחי האוצר עושים זאת שוב: בצהריים הגיעו פקחי האוצר לכולל הרמב"ם בפתח-תקוה ועצרו שיעור תורה של ראש הכולל. "לא מעניין אותנו", אמרו הפקחים כשהציעו להם להמתין מעט (חרדים)
על רקע גל הביקורות חסרות התקדים בישיבות, נפגשו הערב ראשי איגוד הישיבות עם שר החינוך גדעון סער, סגנו חה"כ מוזס, ומנכ"ל המשרד, והלינו בפניהם על מסע ההתנכלות חסר התקדים של פקחי המשרד לעולם הישיבות • הסיכום: תוקם ועדה לבחינת הנהלים • האם מוזס מספק את הסחורה? (חרדים)
הביקורת הגיעה הבוקר גם לאם הישיבות החרדיות, ישיבת "מיר" בירושלים. במשך שעות ארוכות בוצע הרישום של כל בחור ובחור. רבים מהם, נראו לומדים בגמרא, בדרכם לרישום. בשבועות האחרונים מנהלים פקחים ביקורות קפדניות במאות ישיבות ו"כוללים" ברחבי הארץ. צפו בתיעוד (חרדים)
בעקבות מתקפת הביקורות של משרד החינוך ושורת כוללים שנפסלו, הגיעו ראשי המוסדות אל מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן, והשמיעו את מצוקתם ● הגראי"ל שמע את העדויות, והזדעזע. "רודפים את עולם הישיבות", אמר והוסיף: "לעת עתה, אין לשתף פעולה עם הביקורות בכוללים" (חרדים)