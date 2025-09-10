ארגון ה-OECD פרסם אמש (שלישי) את נתוני דו"ח (EAG) לשנת 2025, המציג תמונה מורכבת על מערכת החינוך הישראלית בהשוואה ל-38 המדינות החברות בארגון.

ישראל מתבלטת כשיאנית בהשקעה בחינוך: ומדורגת במקום הראשון מתוך 35 מדינות בשיעור ההוצאה לחינוך כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי עבור מוסדות בחינוך היסודי, העל-יסודי והעל-תיכוני. בנוסף, ישראל נמצאת במקום השני בשיעור גידול ההוצאה הלאומית לחינוך משנת 2015, עם עלייה של כ-44%, לעומת ממוצע של כ-16% במדינות ה-OECD.

ישראל גם ממוקמת במקום הראשון במספר ימי הלימוד בחינוך היסודי, עם 214 ימים בהשוואה לממוצע של 186 ימים במדינות ה-OECD. היא אף אחת המדינות הבודדות בהן רוב בתי הספר לומדים שישה ימים בשבוע, בעיקר בחינוך היסודי.

בתחום כוח האדם ההוראתי, הדו"ח מציין מגמות חיוביות. לאורך השנים חלה עלייה משמעותית בשיעור המורים בעלי תואר שני ודוקטורט, וירידה בשיעור המורים בעלי השכלה לא אקדמית. כמו כן, שיעור המורים הלא מוסמכים בישראל נמוך מזה שבמדינות ה-OECD בחינוך הקדם-יסודי והעל-יסודי. שכר המורים בחינוך הקדם-יסודי בישראל אף גבוה בכ-5% משל עמיתיהם ב-OECD.

החדשות הרעות: צפיפות, שחיקת מורים וחופשות ארוכות

לצד הנתונים המעודדים, הדו"ח מצביע על אתגרים משמעותיים. ישראל ממוקמת במקום השני במדינות ה-OECD (אחרי צ'ילה) בצפיפות תלמידים בכיתה בחינוך היסודי. מצב זה מוביל למספר שאלות על האפקטיביות של ההשקעה הגבוהה. כפי שציין מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני, "השקעה כספית היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיקה. מה שקובע בסוף הוא מה קורה בכיתה – כמה תלמידים יושבים מול מורה אחד, כמה זמן יש לו לכל ילד, ואיזו תמיכה הוא מקבל בתחילת הדרך".

שר החינוך, יואב קיש, הודה כי הדו"ח מציג "תמונה מורכבת אך מוכרת: ישראל בצמרת המדינות בהשקעה בחינוך ובמספר ימי הלימוד, אך עדיין מתמודדת עם צפיפות בכיתות ושחיקת מורים". לנוכח זאת, מוביל משרד החינוך ועדה משותפת עם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה לבחינה מחודשת של מודל התקינה וצעדים להקטנת הכיתות, במטרה להבטיח שההשקעה תגיע במלוא עוצמתה לתלמידים ולצוותי ההוראה.

נתונים נוספים מעידים על אתגרים במעמד המורים: אמנם רוב המורים העוזבים את המערכת פורשים לגמלאות, אך רוב המורים המתפטרים עושים זאת בחמש השנים הראשונות שלהם במערכת החינוך. כמו כן, למרות מספר ימי הלימוד הרבים, התלמידים בישראל נהנים מכ-15 שבועות של חופש, בהשוואה לממוצע של כ-13 שבועות במדינות ה-OECD.

דו"ח ה-OECD לשנת 2025 מציג אפוא תמונת מצב מעורבת: ישראל משקיעה רבות בחינוך ונמצאת בחזית במספר פרמטרים, אך נדרשת לעבודה רבה כדי לתרגם את ההשקעה הזו לחווית למידה מיטבית ולתנאי עבודה טובים יותר עבור המורים.