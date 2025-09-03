סין מחייבת: חינוך לבינה מלאכותית לכל התלמידים מגיל 6

סין הפכה את החינוך לבינה מלאכותית לחובה בכל בתי הספר, החל מה-1 בספטמבר 2025. מדובר בצעד אסטרטגי אדיר שנועד ליצור דור שמכיר היטב את הטכנולוגיות שיעצבו את הכלכלה והחברה בעתיד. בהתאם להחלטה החדשה, למעלה מ-200 מיליון תלמידים ילמדו מושגים בנושא בינה מלאכותית, תוך התאמה לגיל ולאופי הלימוד. התכנית הסינית, שהחלה כפיילוטים מקומיים, מציבה את סין בחזית המרוץ העולמי לחדשנות טכנולוגית ומשנה את אופיו של החינוך במדינה.

עקרונות שיטת הלמידה המדורגת בסין – לכל גיל ובכל שלב

מערכת החינוך בסין אימצה גישה הדרגתית ומעמיקה: התלמידים הקטנים ילמדו לזהות יישומי AI מהחיים היומיומיים - לדוגמה, לעבוד עם רמקולים חכמים ולפגוש מערכות זיהוי פנים, לצד חיזוק נושא פרטיות ושימוש אחראי. בשלבי הביניים יעסקו בלימוד כלים לאיסוף וניתוח מידע, יבדקו אלגוריתמים פשוטים, וגם יכירו מושגי יסוד כמו רשתות נוירונים ועצי החלטה. בחטיבת הביניים ידרשו לעבוד עם תהליכים אפשריים לבניית מודל מבוסס AI, מהכנת הנתונים ועד שלב האימון וההערכה, כולל בחינת טכנולוגיות ג'נרטיביות מתקדמות. בתיכון יתמקדו בפרויקטים מעשיים לעיצוב מערכות בינה מלאכותית, תוך שימת דגש על מיומנויות אתיות ושימוש מושכל בטכנולוגיה.

תגובה עולמית: מערכות החינוך רצות להדביק את הפער

הצעד הסיני יצר גל תגובות ברחבי העולם: מדינות כמו קוריאה הדרומית, אוסטרליה, אסטוניה, והאמירויות משיקות תכניות חינוך AI ורותמות תקציבים ניכרים לשילוב הנושא בשיעורים, אבל כעת נראה שסין נמצאת בראש, הן מבחינת היקף והן מבחינת התכנים המוטמעים. מומחי חינוך מעריכים כי שוק הלמידה בבינה מלאכותית צפוי לעבור את רף ה-20 מיליארד דולר עד 2027, כאשר מטרת התוכנית הסינית היא להכשיר דור שמדבר את "שפת הבינה המלאכותית" כשפת אם ולהבטיח את היתרון של הכלכלה הסינית לעשורים הבאים.

סין, כמו בעוד דברים רבים, ממקמת את עצמה בחזית החדשנות ומציבה רף חדש לאופן שבו מדינות מגדירות את מושג ההשכלה וההכנה לעולם הטכנולוגי.