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איראן יורה על ישראל

בוטלו הלימודים בכל הארץ | אלו ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

בעקבות השיגורים מאיראן הוחלט על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ • פעילויות חינוכיות בוטלו והתקהלויות הוגבלו | ההנחיות המלאות (צבא וביטחון)

יירוט טיל ששוגר מאיראן (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

בהמשך להערכת המצב שהתקיימה בעקבות השיגורים מ לעבר ישראל הערב (ראשון), הודיע פיקוד העורף על שינוי משמעותי בהנחיות ההתגוננות לכלל האוכלוסייה.

ההחלטה, שנכנסה לתוקף הערב בשעה 22:00, מחמירה את המגבלות על הפעילות האזרחית ברחבי הארץ.

על פי ההנחיות המעודכנות, כלל הארץ עוברת למדרג של פעילות מצומצמת, כאשר ההגבלות יהיו בתוקף עד יום שני, 8 ביוני 2026, בשעה 20:00. מדובר בהחמרה ניכרת לעומת המצב שהיה בימים האחרונים, כאשר חלק מאזורי הארץ פעלו במדרג פעילות חלקית או מלאה.

ביטול מוחלט של פעילויות חינוכיות

ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים.

בנוסף, הוגבלו התקהלויות באופן משמעותי: בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בלבד, ובמבנה עד 500 אנשים - ובתנאי שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים ברחבי הארץ נסגרו לחלוטין לציבור.

הגבלות על מקומות עבודה

גם מקומות העבודה יפעלו במתכונת מצומצמת - ניתן לקיים פעילות רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיה זו צפויה להשפיע על מגוון רחב של עסקים ומפעלים ברחבי הארץ.

ההחלטה על החמרת ההנחיות מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והחשש מהמשך ירי לעבר ישראל לצד התגובה הצפויה של ישראל באיראן. פיקוד העורף הבהיר כי במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכת המצב, הציבור יעודכן בהתאם.

יצוין כי זו הפעם הראשונה מזה שבועות שכלל הארץ עוברת למדרג פעילות מצומצמת, לאחר שבשבועות האחרונים חלק מאזורי הארץ פעלו במתכונת מלאה או חלקית. עדכונים נוספים בהמשך.

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