המטבח היפני מעולם לא היה כל כך מזמין, במיוחד כשמדובר בנקמה. בעוד יפן מתמודדת עם זינוק חסר תקדים בתקיפות דובים קטלניות, נראה שהתגובה המקומית הופכת ממשבר לטרנד קולינרי מפתיע: הגשת ה"תוקפים" על צלחת בבתי התפריט ברחבי המדינה.

בשנה האחרונה נרשם מספר שיא של 13 הרוגים בתקיפות דובים, נתון כפול מהשיא הקודם, כאשר הדובים פולשים לבתי מגורים, משוטטים ליד בתי ספר ואפילו מסתערים על סופרמרקטים. בתגובה, הרשויות ביצעו דילול נרחב, במסגרתו נורו מעל 9,100 דובים רק במחצית הראשונה של שנת התקציב הנוכחית – מספר הגבוה מכל הכמות שניצודה בשנה הקודמת.

במסעדה של קוג'י סוזוקי בעיר צ'יצ'יבו, הביקוש "המבחיל" לבשר דובים צלוי על אבן או מוגש בתוך קדרת ירקות מרקיע שחקים. סוזוקי, שהוא גם צייד וגם שף, מספר כי מאז שהכותרות על תקיפות הדובים הפכו ליומיומיות, מספר הלקוחות המבקשים לטעום מהבשר גדל משמעותית.

ממשלת יפן לא נשארת אדישה ומנסה להפוך את הלימון ללימונדה, או ליתר דיוק – את המטרד למקור הכנסה עבור קהילות כפריות. משרד החקלאות היפני הצהיר כי "חשוב להפוך את חיות הבר המהוות מטרד למשהו חיובי", והרשויות המקומיות יקבלו סובסידיות בסך 118 מיליון דולר כדי לשלוט באוכלוסיית הדובים ולעודד צריכה בת קיימא של בשרם.

התופעה אינה מוגבלת למסעדות דרכים כפריות. בשאפורו, בירת האי הוקאידו, השף קיושי פוג'ימוטו מגיש בשר דוב חום צרוב ברוטב יין אדום כחלק מארוחת גורמה מרובת מנות שעלותה כ-70 דולר. "אני חושב שיש היום יותר אנשים שרוצים לאכול את זה מבעבר," הוא מציין, ומוסיף כי הוא אוגר מלאי כדי להפיק תועלת מהביקוש הגובר.

למרות הפופולריות, חלק ניכר מבשר הדובים הניצודים עדיין הולך לאיבוד. הסיבה לכך היא מחסור במתקני עיבוד מאושרים על ידי הממשלה, במיוחד במחוזות הצפוניים שנפגעו הכי קשה מהתקיפות. עם זאת, במקומות כמו אחרים כמו במסעדות, בשר הדוב הפך ל"משאב תיירותי" של ממש.