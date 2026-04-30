נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל היום (חמישי) תדרוך מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, על תוכניות חדשות לפעולה צבאית אפשרית נגד איראן.

על פי דיווח ב'חדשות 12', פיקוד המרכז הכין תוכנית מפורטת לגל תקיפות "קצר ועוצמתי" שיתמקד ככל הנראה במטרות תשתית איראניות. התדרוך, שיתקיים בבית הלבן בהשתתפות גם הרמטכ"ל האמריקני דן קיין, מגיע על רקע קיפאון במשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. העיתונאי ברק רביד ציין כי "התדרוך מאותת שטראמפ שוקל ברצינות לחדש את הלחימה באיראן, בין אם כדי לשבור את המבוי הסתום במשא ומתן ובין אם כדי להנחית מכה סופית לפני סיום המלחמה". תדרוך דומה לפני פתיחת המלחמה יצוין כי אדמירל קופר נתן לנשיא טראמפ תדרוך דומה יומיים בלבד לפני שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן. העובדה שהוא מגיע שוב לבית הלבן עם תוכניות מבצעיות מעידה על רצינות השיקולים בממשל האמריקאי. על פי הדיווחים, אחת האפשרויות שעשויות לעלות בתדרוך היא מבצע של כוחות מיוחדים לאבטחת מאגר האורניום המועשר של איראן. אפשרות זו נדונה בעבר בחוגי הביטחון האמריקאיים כדרך למנוע מטהראן להתקדם לכיוון נשק גרעיני.

המצור נושא תוצאות

התדרוך מתקיים בעת שהמצור האמריקאי על איראן כבר נושא תוצאות משמעותיות. כפי שדיווחה כיכר השבת, נשיא טראמפ הבהיר השבוע כי לא תהיה עסקה עם איראן כל עוד המשטר בטהראן לא יסכים לוותר באופן מוחלט על תוכנית הנשק הגרעיני.

"המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ בריאיון לברק רביד. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם". דבריו מהווים דחייה רשמית של ההצעה האיראנית לפתוח את מצר הורמוז כתנאי מקדים למשא ומתן.

במקביל, דווח בבלומברג כי איראן נאלצה להחזיר לשירות מכליות נפט ישנות בנות עשרות שנים כדי להתמודד עם משבר אחסון הנפט בעקבות המצור האמריקאי. הופעתה מחדש של מכלית בת 29 שנה סמוך לאי ח'ארג מעידה על מצוקת אחסון שמחריפה.

התדרוך הצפוי היום עשוי להכריע בשאלה האם ארצות הברית תמשיך בלחץ הכלכלי בלבד או תעבור לפעולה צבאית ישירה.