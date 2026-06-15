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אסון אווירי: מפציץ B-52 אמריקאי התרסק לאחר ההמראה

מפציץ אסטרטגי של חיל האוויר האמריקאי התרסק בשדה התעופה אדוארדס | האירוע מתרחש בעת שארה"ב מפעילה מפציצים דומים במזרח התיכון (צבא וביטחון)

5תגובות
מזירת ההתרסקות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מפציץ אסטרטגי מדגם B-52 של חיל האוויר האמריקאי התרסק היום (שני) זמן קצר לאחר ההמראה בשדה התעופה אדוארדס שבקליפורניה.

מנציגות הבסיס נמסר כי צוותי חירום הגיעו לזירה, וכי האירוע עדיין בעיצומו.

האירוע מתרחש לאחר שבתקופה האחרונה הפעילה באופן אינטנסיבי מפציצים מסוג זה באזור המזרח התיכון במסגרת ההיערכות האסטרטגית מול .

B-52 בסיס חיל האוויר בארקסדייל 2006. (צילום: חיל האוויר האמריקני)

כלי נשק אסטרטגי

ה-B-52, המכונה "המבצר המעופף", הוא אחד מכלי הנשק האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בארסנל האמריקאי. המפציץ, שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60, מסוגל לשאת עד 32 טון של חימוש וטווח הטיסה שלו מגיע למעלה מ-14,000 קילומטר ללא תדלוק.

על פי דיווחים אחרונים, ארצות הברית השלימה לאחרונה פריסה של שישה מפציצים אסטרטגיים בבסיסים באירופה. המהלך כולל שלושה מפציצי B-52 ושלושה מפציצי B-1, והוא משקף את עוצמת ההיערכות האמריקאית באזור.

כיכר השבתארה"באיראןצבא ארה"בB-52מפציץ

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0 תגובות

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5
אחרי הבגידה של אמריקה בנו מי יודע ?!!!
נעה
4
ככה זה שיש הסכם רע אז גם למביא ההסכם יש רע
בדוייי
3
אם לא בשביל עם ישראל, אין בהם צורך
אני
2
לא נורא יש הרבה כאלה
איקס
1
רק בגדו בישראל... יש דיין
מישהו

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