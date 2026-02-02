סֵדֶר הֲלָכָה ט"ו בשבט וקדימה בברכות: 'הגפן' או 'מזונות' – על מה תברכו קודם? • צפו קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המשך דיני הקדימה בברכות: מה עושים כשיש יין על השלחן? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הי הרב יעקב סיני כיכר השבת | ט"ו בשבט | 02.02.26