סֵדֶר הֲלָכָהט"ו בשבט וקדימה בברכות: 'הגפן' או 'מזונות' – על מה תברכו קודם? • צפוקול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המשך דיני הקדימה בברכות: מה עושים כשיש יין על השלחן? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)היהרב יעקב סיניכיכר השבת | ט"ו בשבט | 02.02.26ט"ו בשבט וקדימה בברכות: 'הגפן' או 'מזונות' – על מה תברכו קודם?ט"ו בשבט וקדימה בברכות: 'הגפן' או 'מזונות' – על מה תברכו קודם? הרב עובדיה יוסףט"ו בשבטייןהרב יעקב סינימזונותקול סיניהגפןסדר הלכהקדימה בברכות
