חברת התעופה הפינית Finnair הודיעה אמש (שלישי) כי שמונה מטוסים מדגם Airbus A321 יושבתו למשך יומיים עד לבירור וטיפול במושבי המטוסים שנוקו שלא בדרך בה הנחתה החברה שייצרה את המושבים. בעקבות השבתת המטוסים החריגה, אלפי נוסעים נתקעו.

על פי הודעת החברה הרשמית, הסיבה להשעיה היא מידע שהתקבל מיצרן המושבים, לפיו ניקוי כיסויי המושבים לא התבצע נכון. על פי החברה, המושבים עם ציפוי מעכב בעירה מיוחד נשטפו במים, דבר הפוגם בהגנה מפני פריצת שריפות במטוס.

לחברת התעופה הפינית כ-70 מטוסים והיא מפעילה עד 300 טיסות ביום, כך שהשבתה של שמונה מהם היא פגיעה בפעילות של כ-10% מסך הפעילות.

מ-Finnair נמסר: "המצב המשונה משפיע על פעילות של כ-40 טיסות ביומיים. אנו מצטערים מאוד על הנזק שמצב זה עלול לגרום לכם, ונעשה כמיטב יכולתנו למזער את ההשפעה על נסיעתכם. בטיחות היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו תמיד פועלים לפי הוראות התחזוקה של היצרנים וכן לפי ההנחיות וההמלצות של הרשויות".

עד שנות ה-80, יצרני מטוסים וחברות תעופה לא הקדישו מחשבה רבה לעמידות האש של החומרים השונים המשמשים בתא הנוסעים.

אולם, זה השתנה לאחר שתי תאונות מחרידות, אחת בה הייתה מעורבת טיסה של אייר קנדה בסינסינטי, והשנייה בה הייתה מעורבת מטוס של בריטיש איירטורס במנצ'סטר, אנגליה.

בשתי התקריות הללו התפשטו השריפות במהירות בתא הנוסעים עקב מגוון רחב של חומרים דליקים ביותר ששימשו באותה תקופה על כל דבר, החל מכיסויי מושבים ושמיכות ועד לפאנלים לקירות ולמטבחים. רבים מהנספים בשתי התאונות הללו היו שורדים אלמלא שאיפת העשן מהחומרים הדליקים בתוך המטוסים.