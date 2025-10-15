תיעוד חריג שפורסם בימים האחרונים מראה רגעים מוזרים מעט בהם צינור התדלוק השתחרר בשוגג ממטוס אמריקן איגל במהלך התדלוק והדלק זרם וזרם ללא הפרעה. המקרה המשעשע הזה (תלוי כמובן למי) התרחש בתחילת השבוע בשדה התעופה הבינלאומי דאלאס פורט וורת' (DFW).

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה העובד עומד בשער של טרמינל E ומאבד לכאורה אחיזה בצינור, שהשתולל באוויר, מה שגרם לנוזל הדליק להתפרץ בצורה בלתי נשלטת על רחבת מסלול ההמראה.

העובד אז התרחק מהר מהמקום, כפי שתועד, בזמן ששלוליות גדולות של דלק החלו להצטבר על הקרקע. ההערכה באשר לכמות שנשפכה לא ברורה.

"אנחנו בודקים את התקרית יחד עם שדה התעופה DFW ועם קבלן התדלוק שלו, חברת Menzies, ועבדנו יחד על ניקוי השטח בהתאם לנהלים", מסרה חברת אמריקן איירליינס, שעובדת עם המותג של "איגל" לטיסות אזוריות קצרות.