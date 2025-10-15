כיכר השבת
תידלק את המטוס ואיבד שליטה על הצינור: כך מסלול ההמראה הוצף בדלק | צפו

תיעוד חריג שפורסם בימים האחרונים מראה עובד בשדה תעופה בטקסס מאבד שליטה על צינור תדלוק בעת שניסה לתדלק מטוס של אמריקן איגל - הנוזל הדליק התפרץ מהצינור ונשפך סביב המטוס על רחבת המסלול (תעופה)

שיטפון הדלק בשדה התעופה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תיעוד חריג שפורסם בימים האחרונים מראה רגעים מוזרים מעט בהם צינור התדלוק השתחרר בשוגג ממטוס אמריקן איגל במהלך התדלוק והדלק זרם וזרם ללא הפרעה. המקרה המשעשע הזה (תלוי כמובן למי) התרחש בתחילת השבוע בשדה התעופה הבינלאומי דאלאס פורט וורת' (DFW).

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה העובד עומד בשער של טרמינל E ומאבד לכאורה אחיזה בצינור, שהשתולל באוויר, מה שגרם לנוזל הדליק להתפרץ בצורה בלתי נשלטת על רחבת מסלול ההמראה.

העובד אז התרחק מהר מהמקום, כפי שתועד, בזמן ששלוליות גדולות של דלק החלו להצטבר על הקרקע. ההערכה באשר לכמות שנשפכה לא ברורה.

"אנחנו בודקים את התקרית יחד עם שדה התעופה DFW ועם קבלן התדלוק שלו, חברת Menzies, ועבדנו יחד על ניקוי השטח בהתאם לנהלים", מסרה חברת אמריקן איירליינס, שעובדת עם המותג של "איגל" לטיסות אזוריות קצרות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

