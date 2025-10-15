אם נדמה לכם ששמעתם על כל הדרכים היצירתיות לגבות כסף מלקוחות - על זה עדיין לא שמעתם: חברת הלואו-קוסט הקנדית WestJet הודיעה כי לקוחותיה לא יוכלו עוד להטות את גב המושב שלהם במטוסיה - אלא אם כן ישלמו תוספת תשלום.

על פי הודעת החברה, המטוסים מדגמי בואינג 737-8 MAX ו-737-800 יעברו ריענון מקיף, שבמסגרתו יתווספו אפשרויות ישיבה חדשות ותצורה שתאפשר שורה נוספת של מושבים, צעד שמקטין את עלות המושב לחברה אך גם משנה את חוויית הטיסה עבור הנוסעים.

במחלקת התיירים, רוב המושבים יהיו קבועים וללא אפשרות הטיה, בנימוק של שמירה על "המרחב האישי של הנוסעים". עם זאת, מי שירצה להישען לאחור יוכל לשלם יותר ולשבת במחלקת Premium, שבה 12 מושבים חדשים בעלי משענת גב הניתנת להטיה, משענת ראש מתכווננת בארבע דרכים וריפוד ארגונומי.

בנוסף, מאחורי מחלקת הפרימיום ימוקמו 36 מושבים מסוג Extended Comfort – חלק ממחלקת התיירים – שאינם ניתנים להטיה אך מציעים מרווח רגליים נוסף ומחיצה מפרידה.

עוד ציינה החברה כי במושבים האחוריים ביותר (שורות 20–31) יהיה המרווח הקטן ביותר, מעט יותר במרכז המטוס (שורות 15–19), והמרווח הרחב ביותר יינתן בשורות הקדמיות של מחלקת התיירים.

סמנתה טיילור, סמנכ"לית חוויית הלקוח של החברה, מסרה כי "תא הנוסעים החדש עוצב בקפידה כדי להציע את השירות החם של ווסטג'ט לכל רמות התקציב. התצורה החדשה מאפשרת לנוסעים לבחור – בין מושב פרימיום עם יותר נוחות ומרחב, לבין כרטיס במחיר נגיש יותר עם פחות מקום".